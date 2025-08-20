Оружие в условиях военных неудач: как появился "летающий танк" Антонов A-40 и почему он не сработал

Вооруженные силы Украины превратили сельскохозяйственные дроны в военную технику, которая сбрасывает десятки килограммов взрывчатки на позиции противника. Из-за отсутствия дальнобойных ракет украинцы переделали легкомоторные самолеты в средства поражения на тысячи километров. Как тяжелая ситуация на фронте стимулирует придумывать новое оружие? Какую особую бронемашину создал СССР во времена Второй мировой войны и какие возникли проблемы?

Советский авиаконструктор Олег Антонов завершил этот амбициозный проект всего за несколько месяцев, причем строительство велось в условиях полной секретности во время нацистского вторжения.

Фокус перевел статью редактора по вопросам национальной безопасности The National Interest Брэндона Вайхерта, который рассказал, почему возникла потребность в летающем танке и почему эту идею не реализовали.

Военная техника — как появился "летающий танк"

Научные исследования и разработки в военное время бывают особенно креативными. Но старые советские проекты вооружений, созданные во время различных конфликтов, в частности во время Второй мировой войны, кажутся совершенно безумными. Возьмем, например, "Крылья танка" А-40, который, как следует из названия, представлял собой бронированную машину, способную парить в небе и опускаться на вражеские позиции, открывая новую ось для танкового прорыва.

Созданный в тяжелые для Восточного фронта дни Второй мировой войны, Антонов А-40, также известный как "Крылья танка", был совершенно необычным. В 1942 году его разработал легендарный авиаконструктор Олег Антонов. Эта гибридная машина была по сути модифицированным легким танком Т-60, оснащенным массивными деревянными крыльями-бипланом и хвостовым оперением.

Зачем СССР понадобился летающий танк?

В начале 1940-х годов Советский Союз уже экспериментировал с десантированием парашютистов и штурмом с применением планеров, осознавая стратегическую ценность проникновения войск в тыл противника для срыва цепочек снабжения, захвата ключевых объектов и окружения вражеских армий. Но воздушно-десантным войскам часто не хватало огневой мощи, а парашютисты могли нести только легкое вооружение. Между тем планеры обычно ограничивались транспортировкой пехоты или небольших машин.

Танки с их толстой броней и мощными пушками были необходимы для прорыва обороны, но традиционные методы их перевозки по воздуху, включающие разборку и сборку на земле, были трудоемкими и уязвимыми для вражеских атак. Успешное применение немецкими войсками воздушно-десантных сил во время вторжения в Норвегию и на Крит в 1940-41 годах окончательно доказало необходимость бронетанковой поддержки в таких операциях.

Советские военные стратеги вдохновились уже существующими концепциями, такими как предложение американского инженера Дж. Уолтера Кристи от 1930 года о создании крылатого танка. СССР хотел разработать методику доставки танков по воздуху непосредственно на линию фронта.

Именно здесь в эту странную историю вступает легендарный Олег Антонов. Специалист по планерам, впоследствии разработавший легендарные советские самолеты Ан-2 и Ан-225, верил, что сможет выполнить эту титаническую задачу. Антонов как раз работал в Институте планеризма в Москве и быстро приступил к адаптации легкого танка Т-60 под планер. Он выбрал именно Т-60, потому что на тот момент это был самый легкий из всех танков Советской Красной Армии.

Чтобы сделать танк пригодным для полета, команда Антонова удалила из него все несущественные компоненты, включая вооружение, боеприпасы, фары и большую часть топлива, тем самым снизив его вес примерно на две тонны для проведения летных испытаний. Затем к танку прикрепили массивные крылья-биплан из дерева и текстиля, а также хвостовую балку с управляющими поверхностями для планерирования. Крылья были спроектированы съемными, что позволило бы экипажу танка сбросить их при посадке и немедленно вступить в бой с вермахтом.

Конструкция, задуманная Антоновым и его командой, не имела собственного двигателя и полагалась на буксировочный самолет, который поднимал это чудовище в воздух, а затем отпускал летающий танк. Затем модифицированный легкий танк Т-60 по сути планерировал к своей цели на линии фронта.

Антонов завершил этот амбициозный проект всего за несколько месяцев, причем строительство велось совершенно тайно во время нацистского вторжения в Советский Союз. Конфигурация планера A-40 была основана на опыте Антонова по разработке тяжелых планеров, но интеграция его с танком была действительно уникальной задачей. Одной из главных проблем стала идеальная балансировка центра тяжести такого танка, чтобы предотвратить нестабильность в полете.

Авария и пожар — но со стилем

Экипаж, который во время испытательных полетов состоял из одного летчика, управлял планером изнутри танка, используя модифицированные органы управления для маневрирования планером с помощью тросов, соединенных с крыльями и хвостом. Теоретически такая конструкция позволяла забросить танк на высоту, с которой он мог безопасно планерировать над вражеской территорией и приземлиться на ровном поле или открытой дороге, чтобы присоединиться к десантникам в штурме укрепленных позиций.

2 сентября 1942 года, в разгар войны между нацистской Германией и СССР, недалеко от Москвы состоялся единственный испытательный полет A-40. Сергей Анохин, опытный летчик-испытатель, поднял в воздух эту невероятную летающую машину. В качестве буксировочного самолета выбрали тяжелый бомбардировщик ТБ-3, четырехмоторный гигант 1930-х годов.

Испытание началось многообещающе. ТБ-3 успешно оторвал A-40 от земли после короткого взлета, причем гусеницы танка обеспечивали начальное движение по взлетно-посадочной полосе. Но почти сразу возникли осложнения.

Дополнительное сопротивление и вес танка привели к перегреву двигателей TB-3, что заставило летчиков преждевременно отцепить A-40. Анохину удалось контролировать снижение: он пролетел небольшое расстояние, а затем совершил посадку на брюхо в поле. Удивительно, но танк получил минимальные повреждения, а Анохин остался невредимым. Сняв крылья, летчик даже отвез прототип обратно на базу, демонстрируя живучесть танка после посадки.

A-40 не взлетел, но попытка того стоила

Несмотря на этот частичный успех, проект Антонов A-40 быстро свернули. Основной проблемой было отсутствие подходящего буксировочного самолета: ТБ-3, уже устаревший к 1942 году, с трудом справлялся с такой нагрузкой, а более мощные бомбардировщики, такие как Пе-8, были в дефиците и использовались в первую очередь для бомбардировок. Модификация существующих самолетов или разработка новых считалась слишком ресурсоемкой в условиях насущных потребностей войны.

Кроме того, дальность планирования A-40 была ограничена всего несколькими километрами, а его уязвимость перед зенитным огнем или пересеченной местностью сделала применение такой системы в бою скорее рискованным, чем выгодным. Облегченный танк все равно пришлось бы переоснастить и дозаправить после приземления, что сводило на нет эффект неожиданности, который он должен был произвести на немцев. Советская доктрина воздушно-десантных войск в итоге сделала выбор в пользу более крупных планеров, способных перевозить легкие машины, а после войны перешла на вертолеты для переброски бронетехники по воздуху.

Однако наследие Антонова А-40 остается примером творческого решения задач в условиях давления. Хотя летающий танк никогда не участвовал в боевых действиях, он повлиял на последующие концепции доставки бронетехники по воздуху, такие как американский танк M551 Sheridan, который можно было сбрасывать с парашютом в зону боевых действий. Сегодня А-40 помнят благодаря масштабным моделям, документальным фильмам и онлайн-дискуссиям. Его по праву и с теплотой вспоминают за отвагу.

Фридрих Великий однажды сказал: "Отвага, еще раз отвага, и всегда отвага".

Нет ничего отважнее, чем построить летающий танк в разгар войны.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: Как Запад потерял Украину.