В Колумбии дроном сбили вертолет Black Hawk с полицейскими: погибли 12 человек (видео)

В Колумбии произошло трагическое происшествие — полицейский вертолет Black Hawk потерпел крушение в результате атаки беспилотника. На борту находились 17 сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся уничтожением нелегальных посевов коки.

Related video

Инцидент произошел в сельской местности муниципалитета Амалфи департамента Антиокия, сообщило 22 августа агентство Anadolu.

По предварительным данным властей, погибли 12 человек, еще пятеро получили ранения. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы и операция по задержанию виновных.

Губернатор Антиокии Андрес Хулиан Рендон заявил, что ответственность за атаку несет 36-й фронт группировки Estado Mayor Central (EMC), связанной с бывшей FARC.

EMC была создана бывшими боевиками, отвергнувшими мирное соглашение 2016 года. Организация, как и другие повстанческие группировки, борется за контроль над потоками доходов от наркоторговли и незаконной добычи полезных ископаемых.

Отметим, использование дронов для атаки на вертолеты — редкое, но технически возможное явление. Подобный случай уже имел место в 2024 году, когда спецназовцы Службы безопасности Украины при помощи FPV-дрона уничтожила российский вертолет Ми-28 в Курской области.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты подтверждают растущую угрозу применения беспилотников не только против наземных целей, но и в борьбе с авиацией.

Инцидент в Антиокии свидетельствует о том, что беспилотные технологии все активнее используются не только на фронтах Украины, но и в конфликтах Латинской Америки.

Напомним, комментируя данное событие военный обозреватель Дэвид Экс отметил, что поражение вертолета беспилотником в небе над Курской областью является историческим событием. Однако пока рано говорить о приближающейся "смерти винтокрылой авиации".