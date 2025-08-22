У Колумбії дроном збили гелікоптер Black Hawk із поліцейськими: загинули 12 осіб (відео)

У Колумбії сталася трагічна подія — поліцейський вертоліт Black Hawk зазнав аварії внаслідок атаки безпілотника. На борту перебували 17 співробітників правоохоронних органів, які займалися знищенням нелегальних посівів коки.

Інцидент стався в сільській місцевості муніципалітету Амалфі департаменту Антіокія, повідомило 22 серпня агентство Anadolu.

За попередніми даними влади, загинули 12 осіб, ще п'ятеро дістали поранення. У регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи та операція із затримання винних.

Губернатор Антіокії Андрес Хуліан Рендон заявив, що відповідальність за атаку несе 36-й фронт угруповання Estado Mayor Central (EMC), пов'язаного з колишньою FARC.

EMC була створена колишніми бойовиками, які відкинули мирну угоду 2016 року. Організація, як і інші повстанські угруповання, бореться за контроль над потоками доходів від наркоторгівлі та незаконного видобутку корисних копалин.

Зазначимо, використання дронів для атаки на вертольоти — рідкісне, але технічно можливе явище. Подібний випадок уже мав місце 2024 року, коли спецпризначенці Служби безпеки України за допомогою FPV-дрона знищили російський вертоліт Мі-28 у Курській області.

Експерти зазначають, що подібні інциденти підтверджують зростаючу загрозу застосування безпілотників не тільки проти наземних цілей, а й у боротьбі з авіацією.

Інцидент в Антіокії свідчить про те, що безпілотні технології дедалі активніше використовують не тільки на фронтах України, а й у конфліктах Латинської Америки.

Нагадаємо, коментуючи цю подію, військовий оглядач Девід Екс зазначив, що поразка вертольота безпілотником у небі над Курською областю є історичною подією. Однак поки рано говорити про наближення "смерті гвинтокрилої авіації".