Самая высокая в мире эстакада: в Мьянме во время боев с хунтой разрушен уникальный мост (фото)

Мост эпохи колониального периода Гоктейк считали самой высокой железнодорожной переправой. Высота сооружения над ущельем превышает 100 метров.

Уникальный мост разрушили воюющие стороны, его длина составляла 300 метров. Об этом пишет издание The Guardian.

Гражданская война в Мьянме началась после военного переворота 1 февраля 2021 года. Военные захватили власть и посадили в тюрьмы большую часть правительства. После этого армия вела бои с партизанскими группами и этническими ополченцами.

Сооружение является самым высоким в Мьянме. Кроме этого, мост был наиболее высокой железнодорожной эстакадой в мире на момент открытия в 1901 году во времена британского колониального правления.

Мост Гоктейк находится на границе городов Наунгкио и Кьяукме

Мост Гоктейк находится на границе городов Наунгкио и Кьяукме в северной части штата Шан. Он также стал частью железнодорожной линии "Мандалай-Лашио" и привлекает множество туристов.

Хунта обвиняет повстанческие группы в разрушении моста

Представитель хунты Зо Мин Тун обвинял повстанческие группы в разрушении моста Гоктейк. По его утверждению, мост специально взорвали минами. Национально-освободительная армия (TNLA) отвергла эти заявления и заявила о вине хунты в произошедшем.

"Армия Мьянмы хотела атаковать наши базы беспилотниками. Они бомбили наших солдат, но снаряд также попал в мост Гоктейк", — заявил представитель TNLA Луэй Яй У.

За последние недели в близлежащих городах Наунгкио и Кьяукме вспыхнули бои между силами хунты и TNLA. Захватившие власть военные говорили, что еще в июле они заняли Наунгкьо.

Хунта Мьянмы готовится в декабре текущего года провести выборы, но оппозиция будет их бойкотировать. Международные наблюдатели заранее раскритиковали идею проведения выборов власти и прогнозируют усиление боев накануне в знак протеста.

Напомним, военно-морской флот России в ноябре 2023 года провел совместные военные учения с армией Мьянмы. Москва провела маневры с целью продажи вооружений.

Кроме этого, российские оккупанты применяли против ВСУ 120-мм мины производства Мьянмы. После военного переворота РФ расширила военное сотрудничество с Мьянмой.