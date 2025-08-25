Найвища у світі естакада: у М'янмі під час боїв із хунтою зруйновано унікальний міст (фото)

Міст епохи колоніального періоду Гоктейк вважали найвищою залізничною переправою. Висота споруди над ущелиною перевищує 100 метрів.

Унікальний міст зруйнували воюючі сторони, його довжина становила 300 метрів. Про це пише видання The Guardian.

Громадянська війна в М'янмі почалася після військового перевороту 1 лютого 2021 року. Військові захопили владу і посадили до в'язниць більшу частину уряду. Після цього армія вела бої з партизанськими групами та етнічними ополченцями.

Споруда є найвищою в М'янмі. Крім цього, міст був найвищою залізничною естакадою у світі на момент відкриття 1901 року за часів британського колоніального правління.

Міст Гоктейк розташований на кордоні міст Наунгкіо і Кьяукме

Міст Гоктейк розташований на кордоні міст Наунгкіо і Кьяукме в північній частині штату Шан. Він також став частиною залізничної лінії "Мандалай-Лашіо" і приваблює безліч туристів.

Хунта звинувачує повстанські групи в руйнуванні мосту

Представник хунти Зо Мін Тун звинувачував повстанські групи в руйнуванні моста Гоктейк. За його твердженням, міст спеціально підірвали мінами. Національно-визвольна армія (TNLA) відкинула ці заяви і заявила про провину хунти в події.

"Армія М'янми хотіла атакувати наші бази безпілотниками. Вони бомбили наших солдатів, але снаряд також влучив у міст Гоктейк", — заявив представник TNLA Луей Яй У.

За останні тижні в довколишніх містах Наунгкіо і Кьяукме спалахнули бої між силами хунти і TNLA. Військові, які захопили владу, говорили, що ще в липні вони зайняли Наунгкьо.

Хунта М'янми готується в грудні поточного року провести вибори, але опозиція їх бойкотуватиме. Міжнародні спостерігачі заздалегідь розкритикували ідею проведення виборів влади і прогнозують посилення боїв напередодні на знак протесту.

Нагадаємо, військово-морський флот Росії в листопаді 2023 року провів спільні військові навчання з армією М'янми. Москва провела маневри з метою продажу озброєнь.

Крім цього, російські окупанти застосовували проти ЗСУ 120-мм міни виробництва М'янми. Після військового перевороту РФ розширила військову співпрацю з М'янмою.