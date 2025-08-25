Politico назвало 5 регионов, где в ближайшее время могут начаться войны: в списке есть страны Европы

Аналитики предупреждают о риске масштабных конфликтов в Балтии, Южной Азии и вокруг Тайваня. Среди возможных сценариев — ядерное противостояние, гибридные атаки и проверка прочности НАТО.

Журналист и историк Гарретт М. Графф, автор книги-финалиста Пулитцеровской премии, вместе с экспертами по геополитике определил пять самых опасных конфликтных точек мира, пишет Politico. Авторы прогноза привели предпосылки конфликтов, и аргументы относительно их вероятности.

Балтия: риск гибридной агрессии

В материале Politico указано, что страны Балтии остаются одними из самых уязвимых в Европе. Эксперты напоминают, что Россия уже применяла кибератаки и может использовать их в будущем как инструмент давления.

Вероятность конфликта: опасность существует из-за географической близости и агрессивной риторики Москвы.

Аргумент против: российская армия потеряла значительную часть сил в войне против Украины и сейчас ограничена в ресурсах.

Индия и Пакистан: более 340 ядерных боезарядов

Напряженность между Индией и Пакистаном в Кашмире периодически перерастает в военные столкновения. Обе страны обладают ядерным оружием: Индия имеет 172 боезаряда, а Пакистан — 170. Это делает регион одним из самых опасных в мире.

Вероятность конфликта: давние споры и отсутствие устойчивых механизмов сдерживания могут привести к масштабной войне.

Аргумент против: стороны понимают катастрофические последствия ядерного обмена. Исследование Рутгерского университета предупреждает, что даже ограниченное применение оружия создаст "ядерную зиму" и голод для более 2 млрд человек.

Тайвань: напряжение между США и Китаем

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и усиливает военное присутствие в регионе. США, в свою очередь, поставляют Тайбэю современное вооружение.

Вероятность конфликта: Пекин может прибегнуть к силовым действиям, чтобы помешать формальному признанию независимости острова.

Аргумент против: война потребует от Китая колоссальных ресурсов и может вызвать международные санкции. Для США и их союзников это стало бы самым большим военным вызовом XXI века.

Индия и Китай: споры в Гималаях

Граница между Индией и Китаем в высокогорных районах остается нестабильной. В 2020 году уже произошли столкновения с погибшими с обеих сторон.

Вероятность конфликта: территориальные споры и наращивание войск сохраняют риск повторных инцидентов.

Аргумент против: обе страны заинтересованы в сохранении стабильности, ведь война ударит по их экономикам, демонстрирующим высокие темпы роста.

Корейский полуостров: более 50 боезарядов у КНДР

Формально война между Южной и Северной Кореей до сих пор не завершена. КНДР имеет более 50 ядерных боезарядов и проводит испытания межконтинентальных ракет. В регионе дислоцированы около 30 тысяч американских военных.

Вероятность конфликта: агрессивная риторика Пхеньяна и регулярные запуски ракет создают риск новых обострений.

Аргумент против: в случае нападения Ким Чен Ын столкнется с ответом США, что может привести к уничтожению режима.

Глобальный баланс

Politico подчеркивает, что новые технологии — дроны, кибератаки, искусственный интеллект — усложняют прогнозирование развития конфликтов. В то же время есть факторы, которые снижают риск большой войны: экономическая взаимозависимость ведущих государств, сдерживающий эффект ядерного оружия и высокая цена человеческих и материальных потерь.

