Politico назвало 5 регіонів, де найближчим часом можуть початися війни: у списку є країни Європи

Аналітики попереджають про ризик масштабних конфліктів у Балтії, Південній Азії та навколо Тайваню. Серед можливих сценаріїв — ядерне протистояння, гібридні атаки та перевірка міцності НАТО.

Журналіст та історик Гарретт М. Графф, автор книги-фіналіста Пулітцерівської премії, разом з експертами з геополітики визначив п’ять найнебезпечніших конфліктних точок світу, пише Politico. Автори прогнозу навели передумови конфліктів, та аргументи щодо їх ймовірності.

Балтія: ризик гібридної агресії

У матеріалі Politico зазначено, що країни Балтії залишаються одними з найуразливіших у Європі. Експерти нагадують, що Росія вже застосовувала кібератаки та може використовувати їх у майбутньому як інструмент тиску.

Ймовірність конфлікту: небезпека існує через географічну близькість та агресивну риторику Москви.

Аргумент проти: російська армія втратила значну частину сил у війні проти України й наразі обмежена у ресурсах.

Індія та Пакистан: понад 340 ядерних боєзарядів

Напруженість між Індією та Пакистаном у Кашмірі періодично переростає у військові сутички. Обидві країни володіють ядерною зброєю: Індія має 172 боєзаряди, а Пакистан — 170. Це робить регіон одним із найбільш небезпечних у світі.

Ймовірність конфлікту: давні суперечки і відсутність сталих механізмів стримування можуть призвести до масштабної війни.

Аргумент проти: сторони розуміють катастрофічні наслідки ядерного обміну. Дослідження Рутгерського університету попереджає, що навіть обмежене застосування зброї створить "ядерну зиму" та голод для понад 2 млрд людей.

Тайвань: напруга між США і Китаєм

Китай розглядає Тайвань як частину своєї території та посилює військову присутність у регіоні. США, своєю чергою, постачають Тайбею сучасне озброєння.

Ймовірність конфлікту: Пекін може вдатися до силових дій, щоб перешкодити формальному визнанню незалежності острова.

Аргумент проти: війна потребуватиме від Китаю колосальних ресурсів і може викликати міжнародні санкції. Для США та їхніх союзників це стало б найбільшим військовим викликом XXI століття.

Індія та Китай: суперечки у Гімалаях

Кордон між Індією та Китаєм у високогірних районах лишається нестабільним. У 2020 році вже відбулися зіткнення із загиблими з обох сторін.

Ймовірність конфлікту: територіальні суперечки й нарощування військ зберігають ризик повторних інцидентів.

Аргумент проти: обидві країни зацікавлені у збереженні стабільності, адже війна вдарить по їхніх економіках, що демонструють високі темпи зростання.

Корейський півострів: понад 50 боєзарядів у КНДР

Формально війна між Південною та Північною Кореєю досі не завершена. КНДР має понад 50 ядерних боєзарядів і проводить випробування міжконтинентальних ракет. У регіоні дислоковані близько 30 тисяч американських військових.

Ймовірність конфлікту: агресивна риторика Пхеньяна та регулярні запуски ракет створюють ризик нових загострень.

Аргумент проти: у разі нападу Кім Чен Ин зіткнеться з відповіддю США, що може призвести до знищення режиму.

Глобальний баланс

Politico підкреслює, що нові технології — дрони, кібератаки, штучний інтелект — ускладнюють прогнозування розвитку конфліктів. Водночас є чинники, які знижують ризик великої війни: економічна взаємозалежність провідних держав, стримувальний ефект ядерної зброї та висока ціна людських і матеріальних втрат.

