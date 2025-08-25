Від енергетичної незалежності до колонізації Марсу: ШІ передбачив майбутнє України

На думку ШІ, Україна у майбутньому буде високотехнологічною, енергонезалежною та безпечною країною, де зберігають пам’ять про війну та активно впроваджують інновації. Прогнози охоплюють кілька поколінь розвитку держави, від найближчих п’яти років до майбутнього через століття.

Так, видання "Телеграф" за допомогою штучного інтелекту показало, якою може стати Україна у майбутньому. Зокрема, протягом найближчих п’яти років численні укриття почнуть перетворюватися на комфортні громадські простори, які зможуть миттєво відновлювати свою первинну функцію у разі потреби. Енергетична незалежність залишатиметься одним із ключових пріоритетів, і вона поступово забезпечуватиметься широким використанням сонячних панелей та вітрових електростанцій. Щодо ветеранів, то вони поступово навчатимуть нові покоління військових не лише в Україні, а й у всьому цивілізованому світі, оскільки за часи війни вони набудуть багато досвіду та знань.

Окрім цього, електронне врядування стане більш розвиненим, а держава в смартфоні поступово перетворюватиметься на повноцінну систему управління, що контролюватиме не лише окремі послуги, а й цілі міста.

Штучний інтелект передбачив майбутнє України — що відомо

Через п’ятнадцять років Україна почне формуватися як логістичний хаб між Європою та Азією, з великим транспортним вузлом у Дніпрі. Спальні райони міських центрів поступово облаштовуватимуться як комфортні та екологічно чисті житлові комплекси, пристосовані до віддаленої роботи та сучасного способу життя, а освітні кампуси змінюватимуть традиційні школи, надаючи більше уваги практичному розвитку, інноваціям та продуктивності учнів.

Через тридцять років енергетика частково децентралізується, і потреби окремих мікрорайонів почнуть забезпечувати власні мініелектростанції. Україна поступово стане провідним експортером аграрних технологій, де на полях працюватимуть рої дронів та автономна техніка, що підвищуватиме ефективність сільського господарства. Натомість пам’ять про війну формуватиметься у високотехнологічних меморіалах, таких як алея пам’яті у Харкові, яка нагадуватиме про ціну свободи та важливість стійкості держави.

Через шістдесят років кордон з Росією може поступово перетворитися на високотехнологічну фортецю з патрулями дронів та автоматичними турелями, водночас економічна слабкість сусіда робитиме початок нової війни малоймовірним, а Україна продовжуватиме розвивати військові інновації. Окрім цього, енергетичні потреби збільшуватимуться, і їх почнуть задовольняти малі та безпечні термоядерні станції. Медицина робитиме прориви у відновлювальній сфері, поступово повертаючи людям зір, слух та кінцівки за допомогою досконалих імплантів. Досвід війни та відбудови надалі допомагатиме Україні рятувати світ від наслідків кліматичних катастроф.

Через понад сто двадцять років глобальне потепління загрожуватиме прибережним містам, таким як Одеса, і для їх захисту будуть застосовуватися величезні регулятори рівня води. Україна розвиватиметься як ключовий технологічний тил освоєння космосу, створюючи двигуни для міжпланетних кораблів та технології для колонізації Марсу. У цьому ж майбутньому національні культури та мови набудуть нового значення, нагадуючи людству про важливість збереження самобутності та незалежності.

Нагадаємо. що попри потенціал генеративного штучного інтелекту для бізнесу, більшість проєктів, спрямованих на швидке зростання доходів, не дають очікуваних результатів. Згідно з новим звітом ініціативи NANDA Массачусетського технологічного інституту, лише близько 5% пілотних програм ШІ справді забезпечують помітне збільшення доходів. Переважна більшість таких проєктів припиняються, не впливаючи суттєво на фінансові показники компаній.

Також Фокус писав, що штучний інтелект Google несподівано порадив користувачеві повторити власну дію – "погуглити" свій запит. Користувач намагався знайти "шведський стіл поблизу", проте замість списку найближчих ресторанів ШІ запропонував абсурдну рекомендацію.