"Не найгірший кошмар": знищити світ може не тільки ядерна зброя — науковці озвучили нові прогнози

Ймовірність знищення людства ще до кінця поточного століття зросла, і не лише через загрозу від застосування зброї масового ураження. Ядерні боєголовки, здатні зруйнувати планету, стали "навіть не найгіршим кошмаром".

Related video

Людські суспільства та імперії приречені на неминуче руйнування, оскільки їх підживлює "нестійка жадібність". Таку думку висловив науковець Кембридзького університету Люк Кемп, передає видання Daily Mail.

Вчений з Оксфордського університету Нік Бостром оцінює можливість вимирання людства вже до наступного століття як одну до чотирьох, тоді як його колега Тобі Орд, експерт із загроз штучного інтелекту, попереджає про ймовірність знищення людства упродовж наступних 75 років. Це може відбутися через "катастрофічний та повний крах цивілізації", попереджають дослідники.

Лауреат Пулітцерівської премії, письменник Джаред Даймонд, висловлює ще менш оптимістичний прогноз. Він стверджує, що шанси нашого виду на виживання після 2050 року — лише через 25 років — не перевищують 50 на 50.

Зброя масового винищення — "не найгірший кошмар": що може знищити людство

Вищезгаданий представник Кембридзького університету Люк Кемп у своїй книзі стверджує, що ядерна зброя — далеко не найгірший кошмар, який нависає над людством. Хоч ця загроза, яка нависає над планетою з 1950-х років, нікуди не ділася, з'явилися нові небезпеки, гибель від яких здається реалістичнішою, ніж коли-небудь:

новий вірус, такий як Covid, може переміщуватися світом так само швидко (і в багатьох напрямках), як і пасажирські авіалайнери. Він, на подобі "Чорної смерті", яка сколихнула планету у минулому, має швидкість поширення більшу, аніж люди здатні подорожувати;

зміна клімату , що відбувається з безпрецедентною швидкістю — у десять разів швидше, ніж глобальне потепління, яке спровокувало найбільше масове вимирання в історії планети. Йдеться про так зване Велике пермське вимирання, яке знищило від 80 до 90 відсотків усього живого мільйони років тому;

цілий спектр катастрофічних ризиків, здатний спричинити аж до 100% знищення людства. Наприклад, світова катастрофа, яка зруйнує мережу телекомунікацій та розподілу продуктів харчування, що може перетворити цивілізацію на хаос.

Люк Кемп стверджує, що без супутників, комп'ютерів та інтернету банківська система, служба охорони здоров'я, телефонні мережі та багато транспортних засобів, від автомобілів до військових літаків, перестали б функціонувати "буквально в одну мить". Це може перетворити міста на "бійні", оскільки паніка, яка охопила міста після пандемії 2020 не залишає сподівань на те, що глобального хаосу не виникне.

Окрім того, науковець вказує на загрози від штучного інтелекту, який може створити цілком реальну небезпеку для існування людства.

Нагадаємо, у квітні видання Daily Star розповіло, що Ісус зі штучного інтелекту радить готуватися до кінця світу, який вже не за горами.

Також у березні у Daily Mail розповіли, яку дату кінця світу визначає книга із секретного архіву Ватикану.