"Не худший кошмар": уничтожить мир может не только ядерное оружие — ученые озвучили новые прогнозы

Вероятность уничтожения человечества еще до конца текущего века возросла, и не только из-за угрозы от применения оружия массового поражения. Ядерные боеголовки, способные разрушить планету, стали "даже не самым худшим кошмаром".

Человеческие общества и империи обречены на неизбежное разрушение, поскольку их подпитывает "неустойчивая жадность". Такое мнение высказал ученый Кембриджского университета Люк Кемп, передает издание Daily Mail.

Ученый из Оксфордского университета Ник Бостром оценивает возможность вымирания человечества уже к следующему веку как одну к четырем, тогда как его коллега Тоби Орд, эксперт по угрозам искусственного интеллекта, предупреждает о вероятности уничтожения человечества в течение следующих 75 лет. Это может произойти из-за "катастрофического и полного краха цивилизации", предупреждают исследователи.

Лауреат Пулитцеровской премии, писатель Джаред Даймонд, высказывает еще менее оптимистичный прогноз. Он утверждает, что шансы нашего вида на выживание после 2050 года — всего через 25 лет — не превышают 50 на 50.

Оружие массового уничтожения — "не худший кошмар": что может уничтожить человечество

Вышеупомянутый представитель Кембриджского университета Люк Кэмп в своей книге утверждает, что ядерное оружие — далеко не худший кошмар, который нависает над человечеством. Хотя эта угроза, которая нависает над планетой с 1950-х годов, никуда не делась, появились новые опасности, гибель от которых кажется более реалистичной, чем когда-либо:

новый вирус, такой как Covid, может перемещаться по миру так же быстро (и во многих направлениях), как и пассажирские авиалайнеры. Он, на подобии "Черной смерти", которая всколыхнула планету в прошлом, имеет скорость распространения большую, чем люди способны путешествовать;

изменение климата, происходящее с беспрецедентной скоростью — в десять раз быстрее, чем глобальное потепление, которое спровоцировало крупнейшее массовое вымирание в истории планеты. Речь идет о так называемом Великом пермском вымирании, которое уничтожило от 80 до 90 процентов всего живого миллионы лет назад;

целый спектр катастрофических рисков, способный привести вплоть до 100% уничтожения человечества. Например, мировая катастрофа, которая разрушит сеть телекоммуникаций и распределения продуктов питания, что может превратить цивилизацию в хаос.

Люк Кемп утверждает, что без спутников, компьютеров и интернета банковская система, служба здравоохранения, телефонные сети и многие транспортные средства, от автомобилей до военных самолетов, перестали бы функционировать "буквально в одно мгновение". Это может превратить города в "бойни", поскольку паника, охватившая города после пандемии 2020 не оставляет надежд на то, что глобального хаоса не возникнет.

Кроме того, ученый указывает на угрозы от искусственного интеллекта, который может создать вполне реальную опасность для существования человечества.

