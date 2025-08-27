Войска США и союзников не появятся в Украине: почему европейцы против, — аналитики

План по отправке тысяч европейских солдат в Украину после возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой сталкивается с серьезным сопротивлением общественности в Европе.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть предоставление Украине определенных гарантий безопасности и поддержал обсуждение инициативы, однако избиратели в ключевых странах ЕС настроены скептически. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal от 26 августа.

Франция и Великобритания предложили направить так называемый "усиливающий контингент" для сдерживания дальнейших атак России в рамках "Коалиции желающих". Но многие европейцы опасаются, что развертывание военных в Украине создаст новые угрозы эскалации и уведет силы от защиты национальных границ НАТО.

Миротворцы в Украине — детали

Германия и Франция: сомнения и условная поддержка

В Германии канцлер Фридрих Мерц начал консультации с парламентом о возможном размещении войск, но реакция оказалась "холодной". Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Бундесвер уже перегружен обязательствами, включая создание бригады в Литве. При этом согласно опросу Insa, 56% немцев выступают против отправки войск в Украину.

Во Франции поддержка граждан выше, но зависит от определенных условий. По данным Elabe, 67% французов согласны на ввод войск лишь в случае окончательного мирного договора между Киевом и Москвой, но 68% против — если речь идет только о перемирии. Хотя ранее президент Эммануэль Макрон пообещал, что войска будут размещаться вдали от линии фронта, на объектах инфраструктуры, и не будут напрямую участвовать в боевых действиях.

Британия и Италия: ограничения и критика

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участие британских сил возможно только при четких гарантиях поддержки со стороны США. Несмотря на поддержку идеи миротворчества британцами, общественность опасается эскалации конфликта.

В свою очередь итальянский вице-премьер Маттео Сальвини жестко раскритиковал планы Макрона, заявив, что сторонники инициативы "могут сами взять оружие и ехать в Украину".

Польша и страны Балтии

Издание отмечает, что Польша, активно поддержавшая Украину оружием в первые годы войны, отказалась направлять свои войска. Варшава считает, что это может спровоцировать прямое распространение конфликта на польскую территорию, поскольку страна непосредственно граничит с РФ. Согласно опросам, почти 60% поляков выступают против отправки солдат в Украину.

Страны Балтии и Нидерланды напротив заявляют о готовности выделить контингенты, считая присутствие войск на территории Украины важным элементом сдерживания России.

Позиция США

И все же ключевым аспектом в вопросе размещения западных сил в Украине остается позиция Вашингтона. Трамп исключил возможность размещения американских войск на украинской территории, но допустил предоставление Киеву определенных гарантий безопасности. В то же время европейские лидеры настаивают: без четкой поддержки США убедить своих избирателей в необходимости участия будет практически невозможно.

Таким образом, подытожили авторы материала, хотя идея создания европейских сил безопасности в Украине получает дипломатический импульс, ее реализация упирается в скепсис граждан и опасения перед новой фазой эскалации.

Напомним, старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи предложил многоуровневый план безопасности для Украины. По его словам, он может стать временным решением до полноценного членства Украины в НАТО.