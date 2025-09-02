Плохой образ для нового члена НАТО: Финляндия откажется от свастики на флагах

Военно-воздушные силы Финляндии, ставшей членом НАТО в апреле 2023 года, решили отказаться от использования свастики на флагах нескольких своих подразделений. Решение связано с тем, что символ вызывает негативную реакцию у союзников альянса и иностранных гостей.

По данным Сил обороны Финляндии, программа обновления флагов была запущена в 2023 году, однако официально заявляется, что она не связана напрямую с вступлением в НАТО. Об этом пишет Defence News.

Отмечается, перемены в этом вопросе назревали много лет. Несколько лет назад свастику убрали с эмблемы подразделения Командования ВВС Финляндии, однако символ оставался на финских флагах воздушных сил, вызывая недоумения у союзников по НАТО, туристов и гостей различный военных мероприятий.

"Мы могли бы и дальше использовать этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, разумнее идти в ногу со временем", — заявил полковник Томи Бьом, командующий войсками ПВО Карельского авиакрыла.

Армия Финляндии — история символа на флагах ВС

Медиа объяснило, что свастика появилась в символике финских ВВС в 1918 году, когда граф Эрик фон Розен из Швеции подарил стране первый военный самолет, украшенный этим знаком. В дальнейшем синяя свастика на белом фоне стала национальным опознавательным символом финских ВВС и использовалась до 1945 года. После Второй мировой войны она сохранилась на отдельных флагах, наградах и эмблемах, несмотря на негативные ассоциации.

Финская сторона долгие годы подчеркивала, что этот знак не имеет отношения к нацистской свастике. Однако исторические связи оказались неоднозначными: фон Розен был зятем Германа Геринга, одного из лидеров нацистской Германии и командующего Люфтваффе.

После вступления Финляндии в НАТО вопрос стал более чувствительным. В 2021 году подразделения ВВС Германии отказались участвовать в церемонии в Лапландии, узнав, что там будут демонстрироваться флаги со свастикой.

"Традиционная эмблема свастики Фон Розена, используемая с 1918 года, уже была удалена из большинства других эмблем ВВС в ходе предыдущих реформ, поэтому ее удаление с флагов подразделений является логичным продолжением этой работы", — подчеркнули финские военные.

Напомним, 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В этот день министры иностранных дел и представители страны передали документы о присоединении, а над штаб-квартирой Альянса в Брюсселе торжественно подняли финский флаг.

Финский президент Саули Ниинисте в интервью отметил, что вступление открывает "новую эпоху", укрепляет национальную безопасность и усиливает международный авторитет страны.