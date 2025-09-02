Поганий образ для нового члена НАТО: Фінляндія відмовиться від свастики на прапорах

Військово-повітряні сили Фінляндії, яка стала членом НАТО у квітні 2023 року, вирішили відмовитися від використання свастики на прапорах кількох своїх підрозділів. Рішення пов'язане з тим, що символ викликає негативну реакцію у союзників альянсу та іноземних гостей.

Related video

За даними Сил оборони Фінляндії, програму оновлення прапорів було запущено 2023 року, проте офіційно заявляється, що вона не пов'язана безпосередньо зі вступом до НАТО. Про це пише Defence News.

Зазначається, зміни в цьому питанні назрівали багато років. Кілька років тому свастику прибрали з емблеми підрозділу Командування ВПС Фінляндії, проте символ залишався на фінських прапорах повітряних сил, викликаючи здивування в союзників по НАТО, туристів і гостей різних військових заходів.

"Ми могли б і далі використовувати цей прапор, але іноді виникають незручні ситуації з іноземними гостями. Можливо, розумніше йти в ногу з часом", — заявив полковник Томі Бьом, командувач військами ППО Карельського авіакрила.

Армія Фінляндії — історія символу на прапорах ЗС

Медіа пояснило, що свастика з'явилася в символіці фінських ВПС 1918 року, коли граф Ерік фон Розен зі Швеції подарував країні перший військовий літак, прикрашений цим знаком. Надалі синя свастика на білому тлі стала національним розпізнавальним символом фінських ВПС і використовувалася до 1945 року. Після Другої світової війни вона збереглася на окремих прапорах, нагородах та емблемах, незважаючи на негативні асоціації.

Фінська сторона довгі роки наголошувала, що цей знак не має стосунку до нацистської свастики. Однак історичні зв'язки виявилися неоднозначними: фон Розен був зятем Германа Герінга, одного з лідерів нацистської Німеччини та командувача Люфтваффе.

Після вступу Фінляндії до НАТО питання стало більш чутливим. 2021 року підрозділи ВПС Німеччини відмовилися брати участь у церемонії в Лапландії, дізнавшись, що там демонструватимуть прапори зі свастикою.

"Традиційну емблему свастики Фон Розена, використовувану з 1918 року, вже було видалено з більшості інших емблем ВПС під час попередніх реформ, тож її видалення з прапорів підрозділів є логічним продовженням цієї роботи", — наголосили фінські військові.

Нагадаємо, 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Цього дня міністри закордонних справ і представники країни передали документи про приєднання, а над штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі урочисто підняли фінський прапор.

Фінський президент Саулі Нііністьо в інтерв'ю зазначив, що вступ відкриває "нову епоху", зміцнює національну безпеку і посилює міжнародний авторитет країни.