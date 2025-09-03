Китай спонсирует войну России: стало известно, какими путями тайная помощь попадает к государствоуагрессору

Китайские компании непосредственно поставляли подсанкционным российским фирмам детали и материалы для производства дронов. Это происходило в 2023-2024 годах — именно тогда, когда Москва обустраивала инфраструктуру для своей программы беспилотников.

Речь идет о поставках на сумму не менее 47 миллионов фунтов стерлингов, пишет британское издание The Telegraph. Среди товаров, которые экспортировались в Россию, были авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, эмульсионные связующие вещества для стекловолокна. Все это необходимо для производства дронов, которыми государство-агрессор затем атакует Украину.

В целом издание определило около сотни китайских поставщиков, — притом, что публично Китай якобы до сих пор придерживается нейтральной позиции относительно войны в Украине.

Издание ссылается на анонимного украинского пилота, который рассказал о том, "что платы и микросхемы регулярно поступают из Китая", и что на некоторых из них даже сохранились бренды производителей, написанные китайскими иероглифами.

Китай поддерживает Россию тайком, ведь открытое непосредственное вмешательство в войну — по примеру Северной Кореи, которая даже отправила в РФ своих военных, — было бы слишком рискованным для собственных стратегических интересов Пекина. В то же время Китай упрекает Запад, что тот якобы разжигает войну, когда помогает Украине.

Как китайские товары попадают в РФ

Китайские фирмы, такие как Changzhou Utek Composite, Taishan Fiberglass, Jilin Hongsheng Trading, Yongji Rongdu Commercial and Trading и Hebei Jigao, поставили ряд продуктов из стекловолокна и углеродного волокна непосредственно фирмам, работающим в российской Алабуге и занимающимся производством дронов Geran/Shahed.

Компании Harbin Bin-Au Technology, Jinhua Hairun Power Technology и Shandong Xinyilu International Trade поставили авиационные двигатели и компоненты на сумму не менее 860 тысяч фунтов стерлингов компании Drake LLC, которая также работает в Алабуге.

Всего The Telegraph определило пять российских фирм, которые находятся под глобальными санкциями и в то же время закупают компоненты в КНР. Это "Уральская гражданская авиация", "Акметрон", "PT Electronic", "PT Elektronik" и "Radioline".

Издание напоминает, что сначала россиянам помогал с дронами Иран. Однако теперь основным внешним поставщиком стал Китай, причем он поставляет именно критически важные компоненты для беспилотников, такие как двигатели и навигационные системы. Например, российский дрон "Гарпия" оснащен китайскими двигателями компании Xiamen Limbach Aircraft Engine.

СЭЗ Алабуга

Значительная часть внутреннего производства дронов осуществляется в так называемой специальной экономической зоне Алабуга на территории РФ.

В течение последних трех лет российская фирма ООО "Алабуга-Фабер" импортировала из Китая несколько тысяч тонн углеродной пряжи стоимостью 18,4 млн фунтов стерлингов, произведенной компаниями Jilin Hongsheng Trading, Jilin Tangu Carbon Fiber Co и Jilin Chemical Fiber Friend Textile.

Российская компания Morgan LLC импортировала из Китая товаров на сумму почти 4,3 миллиона фунтов стерлингов — и тоже на завод по производству дронов в зоне Алабуга. Среди крупнейших поставщиков была компания Suzhou ECOD — ее название легко можно было прочитать на части российского дрона, которую ранее обнародовал министр обороны Украины Андрей Сибига.

Издание отмечает, что на самом деле Китай, вероятно, поставляет России гораздо больше, чем показывают те записи, с которыми удалось ознакомиться журналистам. Поэтому приведенные цифры являются лишь приблизительными.

