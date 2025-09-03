Китай спонсорує війну Росії: стало відомо, якими шляхами таємна допомога потрапляє до держави-агресора

Китайські компанії безпосередньо постачали підсанкційним російським фірмам деталі та матеріали для виробництва дронів. Це відбувалося у 2023-2024 роках – саме тоді, коли Москва облаштовувала інфраструктуру для своєї програми безпілотників.

Йдеться про поставки на суму щонайменше 47 мільйонів фунтів стерлінгів, пише британське видання The Telegraph. Серед товарів, що експортувалися до Росії, були авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави, об'єктиви для камер, скловолокно, емульсійні сполучні речовини для скловолокна. Все це є необхідним для виробництва дронів, якими держава-агресор потім атакує Україну.

Загалом видання визначило близько сотні китайських постачальників, – притому, що публічно Китай нібито і досі дотримується нейтральної позиції щодо війни в Україні.

Видання посилається на анонімного українського пілота, який розповів про те, «що плати та мікросхеми регулярно надходять з Китаю», і що на деяких із них навіть збереглися бренди виробників, написані китайськими ієрогліфами.

Китай підтримує Росію потайки, адже відкрите безпосереднє втручання у війну – за прикладом Північної Кореї, яка навіть відправила до РФ своїх військових, – було б надто ризикованим для власних стратегічних інтересів Пекіна. Водночас Китай закидає Заходу, що той начебто розпалює війну, коли допомагає Україні.

Як китайські товари потрапляють до РФ

Китайські фірми, як-от Changzhou Utek Composite, Taishan Fiberglass, Jilin Hongsheng Trading, Yongji Rongdu Commercial and Trading та Hebei Jigao, поставили низку продуктів зі скловолокна та вуглецевого волокна безпосередньо фірмам, що працюють в російській Алабузі та займаються виробництвом дронів Geran/Shahed.

Компанії Harbin Bin-Au Technology, Jinhua Hairun Power Technology та Shandong Xinyilu International Trade поставили авіаційні двигуни та компоненти на суму щонайменше 860 тисяч фунтів стерлінгів компанії Drake LLC, яка так само працює в Алабузі.

Загалом The Telegraph визначило п'ять російських фірм, які перебувають під глобальними санкціями і водночас закупають компоненти у КНР. Це "Уральська цивільна авіація", "Акметрон", "PT Electronic", "PT Elektronik" та "Radioline".

Видання нагадує, що спочатку росіянам допомагав із дронами Іран. Проте тепер основним зовнішнім постачальником став Китай, причому він постачає саме критично важливі компоненти для безпілотників, як-от двигуни та навігаційні системи. Наприклад, російський дрон "Гарпія" оснащений китайськими двигунами компанії Xiamen Limbach Aircraft Engine.

СЕЗ Алабуга

Значна частина внутрішнього виробництва дронів здійснюється в так званій спеціальній економічній зоні Алабуга на території РФ.

Протягом останніх трьох років російська фірма ТОВ "Алабуга-Фабер" імпортувала з Китаю кілька тисяч тонн вуглецевої пряжі вартістю 18,4 млн фунтів стерлінгів, виробленої компаніями Jilin Hongsheng Trading, Jilin Tangu Carbon Fiber Co та Jilin Chemical Fiber Friend Textile.

Російська компанія Morgan LLC імпортувала з Китаю товарів на суму майже 4,3 мільйона фунтів стерлінгів – і теж на завод з виробництва дронів у зоні Алабуга. Серед найбільших постачальників була компанія Suzhou ECOD – її назву легко можна було прочитати на частині російського дрона, яку раніше оприлюднив міністр оборони України Андрій Сибіга.

Видання зауважує, що насправді Китай, ймовірно, постачає Росії набагато більше, ніж показують ті записи, з якими вдалося ознайомитися журналістам. Тому наведені цифри є лише приблизними.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся масштабний військовий парад до 80-річчя капітуляції Японії у Другій світовій війні. Одним з головних гостей заходу став очільник РФ Путін.

Раніше Фокус писав про те, які передові системи озброєння КНР показали Путіну. Зокрема, йшлося про підводну ракета нового покоління JL-3 (CSS-NX-20) та міжконтинентальну балістичну ракету DF-31 (CSS-10).

Також стало відомо, що Китай і Росія будуватимуть новий газопровід. У російському "Газпромі» заявили про підписання юридично зобов’язальної угоди про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2", що пройде до Китаю через Монголію.