Военный Нацгвардии убил полицейских и гражданских в Лимане: какой приговор вынес суд

Мужчина из состава Нацгвардии осужден за убийство двух полицейских и двух гражданских лиц в городе Лиман Донецкой области. Преступление произошло в конце января 2024 года.

По информации Государственного бюро расследований, Индустриальный районный суд Днепра признал виновным военного в незаконном проникновении в жилище, хулиганстве, умышленном убийстве двух полицейских при исполнении служебных обязанностей и двух гражданских лиц, а также в завладении и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Следствие установило, что в конце января 2024 года жительница Лимана обратилась в полицию из-за конфликта с военным, который пытался проникнуть в ее дом и стучал в окна. На вызов выехала следственно-оперативная группа, но правоохранители перестали выходить на связь. Другой наряд обнаружил во дворе тела двух полицейских, а также двух женщин — пенсионерки и ее дочери.

"Утром 20 января 2024 года в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин — пенсионерки и ее дочери. по горячим следам правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве", — говорится в сообщении.

Преступника задержали по горячим следам, в частности, следователи ГБР провели более 20 судебных экспертиз и собрали исчерпывающую доказательную базу. Установлено, что между военным и местной жительницей ранее возникали конфликты, а во время приезда полиции он расстрелял правоохранителей, завладел их оружием и убил свидетелей преступления.

