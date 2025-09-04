Військовий Нацгвардії убив поліцейських та цивільних у Лимані: який вирок виніс суд

Чоловік зі складу Нацгвардії засуджений за вбивство двох поліціянтів та двох цивільних осіб у місті Лиман Донецької області. Злочин стався наприкінці січня 2024 року.

За інформацією Державного бюро розслідувань, Індустріальний районний суд Дніпра визнав винним військового у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві двох поліціянтів під час виконання службових обов’язків та двох цивільних осіб, а також у заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Слідство встановило, що наприкінці січня 2024 року мешканка Лимана звернулася до поліції через конфлікт із військовим, який намагався проникнути до її будинку та стукав у вікна. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, але правоохоронці перестали виходити на зв’язок. Інший наряд виявив на подвір’ї тіла двох поліціянтів, а також двох жінок – пенсіонерки та її доньки.

"Вранці 20 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві", — йдеться в дописі.

Злочинця затримали по гарячих слідах, зокрема, слідчі ДБР провели понад 20 судових експертиз та зібрали вичерпну доказову базу. Встановлено, що між військовим і місцевою мешканкою раніше виникали конфлікти, а під час приїзду поліції він розстріляв правоохоронців, заволодів їхньою зброєю та вбив свідків злочину.

Нагадаємо, що у Харкові СБУ за підтримки МВС та командування Нацгвардії затримала агента ФСБ, яким виявився 42-річний місцевий мешканець, мобілізований до штурмової бригади Нацгвардії. Як встановило розслідування, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях "свого" підрозділу.

Окрім того, у травні НАБУ провело обшуки в керівництві Нацгвардії. Шістьох посадовців із напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління відсторонили від посад, а МВС ініціювало службове розслідування.