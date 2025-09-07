Радар "Сопка-2", субмарины и истребители: зачем РФ построила военную базу вплотную к США

Россия построила семь военных баз в Северном Ледовитом океане и претендует на контроль над Арктикой. Между тем у США есть только две возможности контроля. Первая — военная база "Эльмендорф-Ричардсон" (Joint Base Elmendorf-Richardson) на Аляске, вторая — авиабаза "Туле" (Thule Air Base) на датском острове Гренландия. Имея две "козырные карты" против семи, способен ли Вашингтон повлиять на Москву в арктическом вопросе?

Более ста лет Россия незаконно оккупирует арктический остров Врангеля, принадлежащий США, а недавно еще и построила на нем военную базу.

Фокус перевел статью аналитика по безопасности Брэндона Вайхерта на портале National Interest. В статье "Россия незаметно строит новую арктическую военную базу — на земле Америки" аналитик обратил внимание на действия РФ неподалеку от Аляски и объяснил, что это говорит о возможностях Москвы и Вашингтона в Арктике и в акватории Северного Ледовитого океана.

РФ в Арктике — что известно о военной базе возле Аляски

Остров Врангеля, далекая жемчужина Арктики в Чукотском море, остался одним из первозданных природных заповедников мира. Этот остров площадью 7600 квадратных километров, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году и признанный федеральным заповедником с 1975 года, имеет беспрецедентное биологическое разнообразие, включая белых медведей, маралов и древние останки мамонтов. Однако за его ледяным фасадом скрыт вражеский военный аванпост: "Ушаковское". Эта российская военная база, оснащенная современным радаром "Сопка-2" и вспомогательной инфраструктурой, не только нарушает охранный статус острова, но и занимает исторически американскую территорию, незаконно аннексированную Россией.

Военная база "Полярная звезда": выгрузка техники и груза Фото: Вікіпедія

С усилением милитаризации Арктического региона Россией база "Ушаковское" ("Полярная звезда"), расположенная всего в 480 км к западу от Аляски, представляет серьезную экологическую и геополитическую угрозу.

Спор вокруг острова Врангеля

Спор о суверенитете над островом Врангеля восходит к 19 веку и связан с исследованиями и имперскими амбициями. На острове, открытом в 1823 году русским морским офицером Фердинандом фон Врангелем, не было постоянных поселений, пока к нему не проявили интерес США. В 1881 году Соединенные Штаты официально заявили свои права на остров Врангеля в соответствии с Законом о Гуановых островах, утверждая, что он является территорией США, учитывая его стратегическое положение в Арктике и потенциальные ресурсы. Претензии США были подкреплены американскими экспедициями на остров, в частности экспедицией Вихьялмура Стефанссона в 1921 году, которая установила там временное правительство и подняла флаг США.

Где расположен остров Врангеля Фото: Вікіпедія

Претензии России на остров начались позже. В 1916 году царь Николай II издал императорский указ о суверенитете над островом, но революция и последующая гражданская война отвлекли Кремль от этого вопроса почти на десятилетие. Однако в 1924 году советские войска незаконно захватили остров, изгнав американских и британских поселенцев в результате наглого акта агрессии. С тех пор, несмотря на периодические протесты со стороны Вашингтона, Россия удерживает остров, постепенно создавая такие объекты, как "Ушаковское", для укрепления своих позиций.

Юристы утверждают, что претензии США остаются незаявленными, и Государственный департамент США отказался настаивать на них во время второго президентства Буша. Но претензии США остаются законными, не потеряв своей силы ни со временем, ни по молчаливому согласию. Стратегическое положение острова, расположенного всего в 480 км от американской границы с Аляской, означает, что Вашингтон не должен так легко отказываться от своих законных прав на остров Врангеля.

Зачем России остров Врангеля?

Тот факт, что Москва продолжает вести себя агрессивно в воздушном пространстве Аляски — например, запуская бомбардировщики с ядерным оружием у побережья Аляски, — означает, что Вашингтон рано или поздно должен будет ответить аналогичными провокационными действиями.

Важно

Путин стягивает войска, Китай готовит флот. Когда начнется война за Арктику

Несмотря на то, что Россия управляет островом как частью Чукотки, отсутствие отказа США от своих прежних прав сохраняет исторические претензии Вашингтона. Поэтому контроль России над островом является незаконной оккупацией. Не говоря уже о стратегической ценности острова, регион, в котором находится остров Врангеля, богат неиспользованными запасами нефти и природного газа и расположен посреди важного судоходного маршрута. Соединенные Штаты не могут отказаться от своих претензий только потому, что Россия разместила свои войска на острове.

Названный в честь исследователя Георгия Ушакова, военный объект "Ушаковское" на острове Врангеля является острием агрессивного наращивания военного присутствия России в Арктике. Созданный в 2010-х годах в рамках инициативы "Арктический щит", этот российский военный объект включает аэродром, казармы, топливные склады и центры связи. Центральным элементом базы является радар "Сопка-2", современная система воздушного наблюдения в S-диапазоне, развернутая в 2016 году. Этот радар оснащен основной фазированной антенной решеткой для трехмерного наблюдения на расстоянии до 350 километров, дополненной вторичными радарами для идентификации самолетов. Расположенный в защитном куполе, способном выдерживать температуры до 40 градусов ниже нуля и ветер со скоростью 140 км в час, "Сопка-2" с высокой с точностью отслеживает воздушный трафик и обнаруживает нарушителей. Российские войска проверили его возможности во время учений 2021 года. Вспомогательные сооружения включают логистические центры, способные обеспечить до ста человек персонала, что усиливает проекцию силы России в восточной Арктике.

РФ в Арктике — радар 12А6 "Сопка-2" на военной базе "Ушаковское" Фото: Из открытых источников

Это резко контрастирует с ситуацией на острове до 2014 года, когда на нем находились лишь небольшая метеостанция и оленеводы. Спутниковые снимки показали, что с тех пор были расширены взлетно-посадочные полосы и складские помещения, а заповедник превратился в укрепленный форпост.

Расположенный недалеко от Берингова пролива, радар "Сопка-2" предоставляет оперативную информацию о маневрах США и НАТО, охватывая ключевые подходы к Аляске. Это позволяет заблаговременно предупреждать о ракетных ударах и потенциальных помехах GPS, повышающих риск эскалации конфликта. Пока Россия восстанавливает 50 арктических баз, остров Врангеля служит ее восточным форпостом, обслуживая подводные лодки и бомбардировщики в условиях конкуренции за ресурсы.

Россия уничтожает окружающую среду на острове Врангеля

Статус острова Врангеля как охраняемого природного заповедника — еще одна причина для возмущения созданием военного объекта "Ушаковское". Как объект ЮНЕСКО, он защищает биоразнообразие высокой Арктики, где обитает более 60 видов млекопитающих и пролегают маршруты миграции птиц. Однако военная деятельность приводит к загрязнению окружающей среды в результате утечек топлива, строительного мусора и выбросов, что угрожает хрупким экосистемам. Отчет ЮНЕСКО за 2018 год призывает Россию уменьшить влияние таких объектов, однако их расширение продолжается.

Побережье острова Врангеля Побережье острова Врангеля Побережье острова Врангеля Побережье острова Врангеля Побережье острова Врангеля Побережье острова Врангеля Побережье острова Врангеля Побережье острова Врангеля

Заброшенные базы советской эпохи уже загрязняют ландшафт ржавыми обломками, а новые сооружения усугубляют проблемы среды обитания исчезающих видов белых медведей и моржей.

Америке необходим остров Врангеля

Для США незаконное присутствие России на американской территории угрожает национальной безопасности, а также грозит потерей экономических возможностей и престижа. Военная база может сыграть свою роль в гибридной войне, включая кибератаки или вторжение, в жизненно важном регионе для торговли через будущий Северный морской путь (СМП). Эксперты предупреждают о возможном конфликте, особенно с учетом растущего внимания НАТО к Арктике. Двойное назначение объекта — гражданский контроль воздушного пространства, маскирующий военное наблюдение, — размывает границы и вызывает напряженность.

Важно

Ледокол товарища Си: как Китай прорывается в Арктику, помогая России в войне против Украины

Российский объект "Ушаковское" на острове Врангеля ярко иллюстрирует арктический империализм: охраняемый заповедник осквернен незаконной военной базой на спорной американской территории. Радар "Сопка-2" и его инфраструктура не только нарушают природоохранные нормы, но и представляют прямую угрозу интересам США из-за разведывательной деятельности и милитаризации. По мере таяния Арктики США должны восстановить свои претензии на остров — по крайней мере, чтобы использовать его как дипломатический рычаг в отношениях с Москвой.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт - аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.