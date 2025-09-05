Самолет фон дер Ляйен и РЭБ РФ: может ли Кремль глушить GPS на расстоянии 700 км

31 августа самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен прилетел в Болгарию и испытал трудности из-за перебоев в системе GPS. В этой истории усмотрели "российский след", хотя до ближайшей базы ВС РФ — около 700 км. О возможностях российских систем РЭБ и других деталях инцидента Фокус пообщался з авиационным экспертом Анатолием Храпчинским.

В материале британского канала Sky News обнародовали карту с проблемными зонами, в которых периодически наблюдаются помехи в GPS навигации. Возможно к этому причастна Россия, но в таком случае она должна обладать соответствующими средствами и технологиями, что и привело к сбоям в работе навигационных систем самолета Dassault Falcon 900LX, на котором летела фон дер Ляйен.

— В западных СМИ отмечалось, что пилоты самолета Урсулы фон дер Ляйен якобы сели вручную, вероятно, с использованием "бумажных карт". Насколько это может соответствовать действительности? Есть ли у пилотов альтернатива на случай, если GPS дает сбой?

— Давайте начнем с уточнения, что такое "приземлиться вручную" и что подразумевается под "бумажными картами". В гражданской авиации существует несколько режимов посадки: визуальный заход, заход по приборам и заход по схемам Jeppesen. Эти схемы могут быть как в виде печатных материалов, так и в электронном планшете, и это совсем не те "карты из атласа", которые себе представляет большинство. Это подробные инструкции и процедуры, обязательные для выполнения, и каждый пилот учится ими пользоваться.

Да, в современных условиях, когда GNSS (GPS/GLONASS/Galileo) работает исправно, пилоты действительно больше похожи на операторов сложной системы, самолет может сам заходить на посадку, даже доруливать до терминала, если аэропорт сертифицирован по соответствующей категории. Но это не отменяет главного — базовые навыки, которые никто не отменял.

Что касается альтернативы. В мире до сих пор живы старые добрые радиомаяки. Это VOR/DME, ILS, NDB наземные передатчики, которые дают точные данные о направлении и расстоянии. Особенно ILS система, которая фактически ведет самолет по глиссаде на полосу до самой земли.

Поэтому делать сенсационные заявления, что пилоты обнаружили в себе суперсилу и посадили самолет в сверхсложных условиях, это просто преувеличение. Они выполнили свою работу, используя стандартные процедуры, предусмотренные на случай отказа GPS. Это рутинная, хоть и неприятная, ситуация, но не героическая посадка вслепую.

— Медиа намекают на российский след в глушении GPS. Почему на территории Европы появляются "белые пятна" в GPS-навигации. И если глушат россияне, то каким образом? Имеет ли РФ технологии РЭБ, позволяющие глушить сигнал на таком расстоянии?

— Да, активно говорят о "российском следе" и не зря. Мы же видели это в Сувальском коридоре и над Балтийским морем, там где "Красухи" и "Поле-21" регулярно рисуют на картах аэронавигации "белые пятна". И это не только развлечение, это целенаправленное осложнение работы военных бортов, доставляющих оружие для Украины, это давление на гражданскую авиацию, которая вдруг теряет GPS в "самый интересный" момент.

Что касается расстояний. Может ли Россия глушить Европу прямо из Москвы? Нет. Это работает по-другому. Либо наземные комплексы на оккупированных территориях, либо корабли в акваториях, например, в Черном море или вблизи Калининграда. Мощные системы типа "Красуха" или морские варианты действительно создают радиозонтик, который накрывает десятки и сотни километров. Поэтому белые пятна на GPS в Европе – это не миф, а очень конкретное следствие российской РЭБ-политики.

— Если такие технологии есть, то как они могут выглядеть в техническом аспекте – это спутники, наземные комплексы или системы, установленные на кораблях (если говорить о глушении сигналов у берегов Болгарии)?

— Ну, давайте сразу развеем миф, это точно не "спутники-глушилки". В России есть аппараты радиоэлектронной разведки, которые слушают эфир, могут видеть наши РЛС, но систем РЭБ в космосе только в их презентациях. Реально работают наземные и корабельные комплексы, большинство еще с советских времен, просто подтюнингованные под новые задачи. И да, они способны бить на сотни километров, создавая плотные помехи именно в GNSS-диапазоне, поэтому когда мы говорим о сбоях над Болгарией, то нужно смотреть на Крым или Черное море, и ни в коем случае не на небо или в космос.

— Можно ли рассматривать версию внутреннего сбоя в работе GPS? Насколько она реальна?

— Версия о "внутреннем сбое" выглядит, мягко говоря, слабо. GPS по сути это глобальная система с орбиты, и она проектировалась так, чтобы не "падать сама по себе". В ней работает группировка из нескольких десятков спутников одновременно в одной зоне, каждый дублирует функции другого. Чтобы телефон или самолет получил точную координату, достаточно сигнала как минимум от четырех спутников, но на самом деле приемники обычно видят 8–12 и более. Поэтому одновременный "самосбой" сразу на целом участке Европы практически невозможен без внешнего воздействия. Если исчезает сигнал в большой зоне — это не "сломался космос", а кто-то активно создает помехи на земле или с моря.

Самолет фон дер Ляйєн и российские РЭБ

В контексте вышесказанного Фокус добавил описание российских комплексов радиоэлектронной борьбы, которые потенциально могут влиять на полеты самолетов в Европе.

Комплекс "Красуха"

"Красуха" — это семейство мобильных наземных систем РЭБ, разработанных российской корпорацией КРЭТ. Система позволяет обнаруживать и подавлять вражеские радиолокационные средства, спутниковую связь, каналы управления БПЛА и другие электронные системы. В семейство данных систем входит "Красуха-4" (1РЛ257) — многофункциональный широкополосный комплекс, способный глушить сигналы в диапазонах X, Ku и Ka. Причем по данным экспертов, он способен эффективно подавлять даже низкоорбитальные спутники и наземные РЛС на расстоянии до 300 км (по некоторым данным до 400 км).

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" Фото: Flickr

Комплекс "Поле-21"

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" был создан в Научно-техническом центре РЭБ и принят на вооружение российской армии в 2016 году. Позже появилась модернизированная версия "Поле-21М" и экспортный вариант "Поле-21Э". Главная задача комплекса — противодействие высокоточному оружию и любой технике противника, использующей спутниковую навигацию. Подавляя сигналы GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou, "Поле-21" лишает ракету, самолет или беспилотник возможности корректно определять координаты и выполнять боевую задачу. Система построена по модульному принципу. Один антенный модуль обеспечивает подавление спутниковых сигналов на расстоянии до 25 км, а вся система в развернутом виде способна перекрывать территорию площадью до 150 × 150 км.

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" Фото: topwar.ru

Напомним, премьер-министр Болгарии Розен Желязков 4 сентября заявил, что нет никаких доказательств глушения сигнала GPS вокруг аэропорта Пловдива во время приземления самолета Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, хотя наземные приборы не обнаружили признаков глушения, это не исключает возможности обнаружения помех "бортовыми устройствами".