Виновата не РФ: Болгария изменила свое мнение о глушении GPS самолета Урсулы фон дер Ляйен

Болгарские чиновники отрицают причастность Российской Федерации к глушению сигнала GPS самолета, на котором находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Болгарии Розен Желязков заявил, что нет "никаких доказательств" глушения сигнала GPS вокруг аэропорта Пловдива во время приземления фон дер Ляйен. Он также добавил, что хотя "наземные приборы" не обнаружили признаков глушения, это не исключает возможности обнаружения помех "бортовыми устройствами", сообщает Euronews.

Аналитики подтвердили в разговоре с журналистами, что сигнал GPS на самолете могли нарушили радиопомехи, несмотря на то, что глушения в этом районе не было обнаружено. Директор по коммуникациям Flightradar24 Ян Петченик добавил, что помехи "могли быть внутренними, как в самолете, так и из другого источника".

В свою очередь вице-премьер-министр и министр транспорта Болгарии Гроздан Караджов отрицает, что правительство предоставило какую-либо информацию по этому вопросу Европейской комиссии. Эти слова противоречат утверждению Комиссии о том, что болгарские власти имеют подозрения в отношении РФ.

По словам вице-премьер-министра, болгарские авиационные власти передали Европейскому агентству по авиационной безопасности (EASA) отчет о разговоре между пилотом самолета и диспетчерской башней, но хотя в этом обмене говорилось о "незначительных проблемах" с GPS, в нем не упоминалось о вмешательстве России.

"EASA все еще нужно снять компьютеры с борта самолета и проверить, что зарегистрировали эти компьютеры", — подчеркнул Караджов.

Глушение GPS самолета с Урсулой фон дер Ляйен: что известно

Самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 1 сентября был вынужден совершить посадку в болгарском аэропорту Пловдива. Из-за потери сигнала воздушное судно Dassault Falcon 900LX в течение часа кружило над аэропортом.

В статье Financial Times было сказано, что власти Болгарии подозревают РФ в атаке на GPS-системы в аэропорту.

"Мы получили информацию от болгарских властей о том, что они подозревают, что это произошло из-за откровенного вмешательства России. Мы, конечно, осознаем и привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярным компонентом враждебного поведения России", — цитирует издание представителя Европейской комиссии.

В свою очередь пилот Шон Фицпатрик, который летал в том же районе в день происшествия, отметил, что аэропорт Пловдива давно находится в зоне помех. По его словам, пилоты обычно выключают GPS-приемники и используют альтернативные системы.

Напомним, в США успешно испытали систему, которая позволяет летательным аппаратам ориентироваться в пространстве без сигнала GPS.