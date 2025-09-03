"Я и НАТО обеспокоены": Трамп странно отреагировал на инцидент с самолетом фон дер Ляйен

На брифинге в Белом доме президента США спросили, что он думает об инциденте в Пловдиве, когда самолет главы Еврокомиссии потерял сигнал GPS и пилоты садились по бумажным картам. Дональд Трамп решил пошутить.

Дональд Трамп отметил, что "никто не знает", почему именно на борту перестал работать GPS и сообщил, что Урсула фон дер Ляйен "потрясающая женщина", отвечая на вопрос журналиста.

"Ну, у нее было интересное событие. Она потрясающая женщина. НАТО обеспокоено этим, думаю, мы оба", — заявил американский лидер во время брифинга в Белом доме.

Дональд Трамп добавил с иронией: "Но у нее забрали возможность использовать телефон. Знаете, иногда это к лучшему. Если бы такое когда-то случилось со мной, я был бы счастлив".

Напомним, инцидент с самолетом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен произошел 1 сентября. Он экстренно приземлился в Болгарии из-за проблем с GPS.

Пилотам пришлось использовать бумажные карты, из-за возможного вмешательства российских систем, влияющих на работу GPS.

По словам одного из неназванных чиновников, GPS выключился по всей зоне аэропорта в Пловдиве. Это было расценено как операция вмешательства России.

Но при этом в Болгарии отказались расследовать этот случай. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что нет оснований для начала расследования, добавив, что подобные случаи "не классифицируются как гибридные угрозы".

Желязков добавил, что помехи GPS, такие, как те, что затронули самолет главы Еврокомиссии, не являются редкостью. Также по его словам, в глушении GPS "нет ничего не обычного", и случившееся - "одно из последствий" военных конфликтов.

"С начала войны против Украины мы стали свидетелями того, что называется электронной войной... Эти помехи не нацелены на конкретный самолет", - резюмировал болгарский премьер.

Ранее уже отмечалось, что Россия использует Калининградскую область, которая граничит с Польшей и Литвой, как одну из своих баз для нарушения работы спутниковых систем Евросоюза.

