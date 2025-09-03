"Я і НАТО стурбовані": Трамп дивно відреагував на інцидент із літаком фон дер Ляєн

На брифінгу в Білому домі президента США запитали, що він думає про інцидент у Пловдиві, коли літак глави Єврокомісії втратив сигнал GPS, і пілоти сідали за паперовими картами. Дональд Трамп вирішив пожартувати.

Дональд Трамп зазначив, що "ніхто не знає", чому саме на борту перестав працювати GPS і повідомив, що Урсула фон дер Ляєн "приголомшлива жінка", відповідаючи на запитання журналіста.

"Ну, у неї була цікава подія. Вона приголомшлива жінка. НАТО занепокоєне цим, думаю, ми обидва", — заявив американський лідер під час брифінгу в Білому домі.

Дональд Трамп додав з іронією: "Але в неї забрали можливість використовувати телефон. Знаєте, іноді це на краще. Якби таке колись трапилося зі мною, я був би щасливий".

Нагадаємо, інцидент із літаком голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн стався 1 вересня. Він екстрено приземлився в Болгарії через проблеми з GPS.

Пілотам довелося використовувати паперові карти, через можливе втручання російських систем, що впливають на роботу GPS.

За словами одного з неназваних чиновників, GPS вимкнувся по всій зоні аеропорту в Пловдиві. Це було розцінено як операцію втручання Росії.

Але при цьому в Болгарії відмовилися розслідувати цей випадок. Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що немає підстав для початку розслідування, додавши, що подібні випадки "не класифікуються як гібридні загрози".

Желязков додав, що перешкоди GPS, такі, як ті, що торкнулися літака глави Єврокомісії, не є рідкістю. Також, за його словами, у глушінні GPS "немає нічого не звичайного", і те, що трапилося, — "один із наслідків" військових конфліктів.

"З початку війни проти України ми стали свідками того, що називається електронною війною... Ці перешкоди не націлені на конкретний літак", — резюмував болгарський прем'єр.

Раніше вже зазначалося, що Росія використовує Калінінградську область, яка межує з Польщею і Литвою, як одну зі своїх баз для порушення роботи супутникових систем Євросоюзу.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про проблеми з літаком Урсули фон дер Ляєн.

Раніше фон дер Ляєн та інші лідери Європи розробили плани щодо розгортання іноземних військ в Україні. У Парижі 4 вересня ідеї обговорять на саміті.