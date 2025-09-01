Лидеры ЕС разработали "точные планы" по развертыванию войск в Украине: СМИ узнали, о чем идет речь

Европейские лидеры "разработали достаточно точные планы" по развертыванию войск в Украине, а 4 сентября в столице Франции — Париже состоится саммит, на котором это станет одной из ключевых тем для обсуждения.

"Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки. Это было очень четко и неоднократно подтверждено", — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.

По данным журналистов, в состав войск могут войти десятки тысяч военнослужащих под командованием европейских стран, которые получат поддержку от США, включая системы управления и контроля, а также средства разведки и наблюдения. Эта договоренность была достигнута на встрече между Трампом, Зеленским и высокопоставленными европейскими лидерами в прошлом месяце.

Те, кто встречался с Трампом в Вашингтоне, должны собраться в Париже в четверг, 4 сентября, по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы продолжить обсуждение на высоком уровне, сообщили FT три дипломата, знакомые с планами. Среди них;

немецкий канцлер Фридрих Мерц;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и сама Урсула фон дер Ляйен.

Авторы материала отметили, что любое развертывание западных войск в постконфликтной Украине поддержало бы значительно усиленную украинскую армию, которая стала бы ядром сил сдерживания.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, Комиссия будет искать новые источники финансирования, чтобы обеспечить "устойчивое финансирование украинских вооруженных сил как... гарантии безопасности.

Она отметила, что после заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится довольно значительное количество солдат, которым нужны будут "хорошие зарплаты" и, "современное оборудование", к чему должен будет приложиться ЕС.

Существующие источники финансирования Украины со стороны Брюсселя, включая бюджетную поддержку, должны остаться в силе и в мирное время, сказала фон дер Ляйен, имея в виду, что "украинские вооруженные силы должны получить дополнительные выплаты".

ЕС также сохранит финансирование подготовки украинских солдат после заключения любого мирного соглашения. Он поощряет государства-члены использовать фонд в размере 150 млрд евро для предоставления кредитов на вооружение, чтобы заключить соглашения о совместном производстве с украинскими оборонными компаниями или приобрести оружие, которое можно передать Киеву.

