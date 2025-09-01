Лідери ЄС розробили "точні плани" з розгортання військ в Україні: ЗМІ дізнались, про що йдеться

Європейські лідери "розробили досить точні плани" щодо розгортання військ в Україні, а 4 вересня у столиці Франції — Парижі відбудеться саміт, на якому це стане однією з ключових тем для обговорення.

"Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки. Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено", — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Financial Times.

За даними журналістів, до складу військ можуть увійти десятки тисяч військовослужбовців під командуванням європейських країн, які отримають підтримку від США, включаючи системи управління та контролю, а також засоби розвідки та спостереження. Ця домовленість була досягнута на зустрічі між Трампом, Зеленським та високопоставленими європейськими лідерами минулого місяця.

Ті, хто зустрічався з Трампом у Вашингтоні, мають зібратися в Парижі в четвер, 4 вересня, на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона, щоб продовжити обговорення на високому рівні, повідомили FT три дипломати, ознайомлені з планами. Серед них;

німецький канцлер Фрідріх Мерц;

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;

генеральний секретар НАТО Марк Рютте та сама Урсула фон дер Ляєн.

Автори матеріалу зазначили, що будь-яке розгортання західних військ в післяконфліктній Україні підтримало б значно посилену українську армію, яка стала б ядром сил стримування.

Крім того, за словами фон дер Ляєн, Комісія буде шукати нові джерела фінансування, щоб забезпечити "стале фінансування українських збройних сил як… гарантії безпеки.

Вона зазначила, що після укладення будь-якої мирної угоди Києву знадобиться досить значна кількість солдатів, яким потрібні будуть "хороші зарплати" і, "сучасне обладнання", до чого повинен буде докластись ЄС.

Існуючі джерела фінансування України з боку Брюсселя, включаючи бюджетну підтримку, повинні залишитися в силі і в мирний час, сказала фон дер Ляєн, маючи на увазі, що "українські збройні сили повинні отримати додаткові виплати".

ЄС також збереже фінансування підготовки українських солдатів після укладення будь-якої мирної угоди. Він заохочує держави-члени використовувати фонд у розмірі 150 млрд євро для надання кредитів на озброєння, щоб укласти угоди про спільне виробництво з українськими оборонними компаніями або придбати зброю, яку можна передати Києву.

Нагадаємо, 30 серпня Дональд Трамп заявив, що не вірить у зустріч Путіна і Зеленського.

У цей же день видання Axios оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп збирається відійти від зупинки війни в Україні та покласти провину на Європу.