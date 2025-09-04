Винна не РФ: Болгарія змінила свою думку щодо глушіння GPS літака Урсули фон дер Ляєн

Болгарські чиновники заперечили причетність Російської Федерації до глушіння сигналу GPS літака, на якому перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Прем'єр-міністр Болгарії Розен Желязков заявив, що немає "жодних доказів" глушіння сигналу GPS навколо аеропорту Пловдіва під час приземлення фон дер Ляєн. Він також додав, що хоча "наземні прилади" не виявили ознак глушіння, це не виключає можливості виявлення перешкод "бортовими пристроями", повідомляє Euronews.

Аналітики підтвердили в розмові з журналістами, що сигнал GPS на літаку могли порушили радіоперешкоди, попри те, що глушіння в цьому районі не було виявлено. Директор з комунікацій Flightradar24 Ян Петченік додав, що перешкоди "могли бути внутрішніми, як у літаку, так і з іншого джерела".

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр і міністр транспорту Болгарії Гроздан Караджов заперечив, що уряд надав будь-яку інформацію з цього питання Європейській комісії. Ці слова суперечать твердженню Комісії про те, що болгарська влада має підозри щодо РФ.

За словами віцепрем'єр-міністра, болгарська авіаційна влада передала Європейському агентству з авіаційної безпеки (EASA) звіт про розмову між пілотом літака та диспетчерською вежею, але хоча в цьому обміні йшлося про "незначні проблеми" з GPS, у ньому не згадувалося про втручання Росії.

"EASA все ще потрібно зняти комп’ютери з борту літака та перевірити, що зареєстрували ці комп’ютери", – наголосив Караджов.

Глушіння GPS літака з Урсулою фон дер Ляєн: що відомо

Літак глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн 1 вересня був змушений здійснити посадку в болгарському аеропорту Пловдива. Через втрату сигналу повітряне судно Dassault Falcon 900LX протягом години кружляло над аеропортом.

У статті Financial Times було сказано, що влада Болгарії підозрює РФ в атаці на GPS-системи в аеропорту.

"Ми отримали інформацію від болгарської влади про те, що вони підозрюють, що це сталося через відверте втручання Росії. Ми, звичайно, усвідомлюємо та звикли до погроз і залякувань, які є регулярним компонентом ворожої поведінки Росії", — цитує видання речника Європейської комісії.

Своєю чергою пілот Шон Фіцпатрік, який літав у тому ж районі в день події, зазначив, що аеропорт Пловдива давно перебуває в зоні перешкод. За його словами, пілоти зазвичай вимикають GPS-приймачі та використовують альтернативні системи.

Нагадаємо, у США успішно випробували систему, яка дозволяє літальним апаратам орієнтуватися в просторі без сигналу GPS.