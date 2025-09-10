Авианосец США не заметил субмарину "Ясень", за которой охотился в Арктике: паникует ли Пентагон

Всего через несколько недель после саммита на Аляске, когда Трамп продемонстрировал фантастические возможности американской авиации, россияне тоже решили похвастаться своей военной мощью перед Америкой. Это существенная эскалация со стороны российского флота против НАТО.

Related video

Судя по недавним лихорадочным попыткам НАТО отследить российскую подводную лодку в Северном море, угроза для американских авианосцев гораздо больше, чем признает Пентагон.

Фокус перевел статью аналитика по безопасности Брэндона Дж. Вайхерта для National Interest, в которой, среди прочего, говорится о том, боится ли президент РФ Владимир Путин армии США.

Не так давно силы НАТО провели масштабную охоту на подводную лодку у побережья Норвегии — одну из крупнейших подобных операций со времен окончания холодной войны. В поисках участвовали подразделения ВМС США, Королевских ВВС и Королевских ВВС Норвегии (RoNAF). По мнению Barents Observer, они выслеживали одну из трех российских атомных подводных лодок класса "Ясень", которая подошла опасно близко к атомному авианосцу ВМС США USS Gerald R. Ford.

Фото: Getty Images

Российская подводная лодка находилась настолько близко, что вполне могла запустить свои дальнобойные ракеты и подавить ПВО авианосца. Действительно, все три российские подводные лодки класса "Ясень" и "Ясень-М" отсутствовали на российской военно-морской базе "Нерпичья" в заливе Лица, всего в 60 км от российско-норвежской границы.

Еще раз: российская подводная лодка, вероятно, подошла к "Джеральду Р. Форду" на расстояние, позволяющее запустить торпеды.

Провокация с участием российской субмарины произошла всего через несколько недель после саммита на Аляске, где Трамп тепло приветствовал Путина Фото: ТАСС

Это существенная эскалация со стороны российского флота против НАТО. Москва дала Вашингтону (и Брюсселю) весьма убедительный сигнал: подводные лодки Кремля не пугает присутствие самого современного авианосца США, развернутого так близко от России.

Всего через несколько недель после саммита на Аляске между Трампом и Путиным, в ходе которого Трамп продемонстрировал фантастические возможности американской авиации, россияне тоже решили похвастаться своей военной мощью перед Америкой.

Правда ли, что Путин не боится армии США

На Аляске Трамп скоординировал пролет американских военных самолетов — и стелс-бомбардировщика B-2 Spirit — так, чтобы он совпал с выходом Путина из самолета и рукопожатием двух лидеров. Путин лишь улыбнулся, увидев это зрелище. Он знал, что его подводные лодки могут угрожать хваленому американскому авианосцу — тезке нового класса американских авианосцев, USS Gerald R. Ford.

Этот новый авианосец обошелся американским налогоплательщикам примерно в 13 миллиардов долларов. Между тем российская подводная лодка класса "Ясень", которую, как предполагается, искали силы НАТО, стоила россиянам всего 1,5 миллиарда долларов.

Церемония спуска на воду атомной подводной лодки проекта 885М "Ясень-М" "Пермь" в портовом городе Мурманск за Полярным кругом Фото: Getty Images

Можно сделать вывод об истинной причине, по которой НАТО охотилось на подводную лодку: она действительно угрожала безопасной эксплуатации самого современного и самого дорогого авианосца США. Большинство американцев не понимают, что в эпоху передовых систем A2/AD эти платформы становятся все более анахроничными. Но россияне и китайцы полностью осознают уязвимость американских авианосцев и уже просчитали, как уничтожить их в случае реальной войны с Соединенными Штатами.

Потеря авианосцев стала бы катастрофой для проекции силы США, и руководство ВМС сделает все возможное, чтобы избежать такого результата. Следовательно, авианосцы будут оставаться в резерве, на безопасном расстоянии от спорных вод, из-за опасений, что они могут стать мишенью. Но такой исход равнозначен их потоплению: если авианосцы не могут направить свои авиакрылья к вражеской цели, от них нет никакой пользы.

В этом смысле не имеет значения, потопит ли Россия (или Китай, или Иран, или Северная Корея) эти корабли. Так или иначе, удерживая авианосцы на расстоянии вытянутой руки, враждебные государства достигают своей стратегической цели: сделать основную платформу проектирования силы ВМС полностью бесполезной. Пока Вашингтон уверяет американский народ, что его соперники далеко не так сильны, как вооруженные силы США, американские вооруженные силы становятся все более уязвимыми для таких угроз.

Охота на субмарины закончилась ничем

Все сводится к тому, что угроза России для самого современного авианосца США гораздо реальнее, чем это признает Пентагон. НАТО срочно направило огромное количество передовых сил, чтобы оттеснить российские подводные лодки, именно потому, что подводные лодки типа "Ясень" специально разработаны для уничтожения американских авианосцев.

Конечно, Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии мира — пусть и хрупкого — и вероятность того, что Путин развяжет мировую войну, атаковав авианосец, была небольшой. Но факт остается фактом: россияне подобрались к авианосцу Gerald R. Ford гораздо ближе, чем следовало, учитывая стоимость авианосца и передовые системы, составляющие его оборону. Нет никаких доказательств того, что силы НАТО, преследовавшие российскую подводную лодку, вообще "захватили" цель, несмотря на все огромные ресурсы, потраченные на ее поиски.

Самый современный авианосец Америки вовсе не так хорошо защищен, как заявляло Министерство обороны США Фото: National interest

Это наверняка вызвало панику в коридорах Пентагона. Самый современный авианосец Америки вовсе не так хорошо защищен, как заявляло Министерство обороны американским законодателям. Если от американских налогоплательщиков ожидают, что они выложат 13 миллиардов долларов за авианосцы типа Ford, то они могут как минимум рассчитывать на честность в отношении возможностей и уязвимостей этих авианосцев. Но об этом даже речи не идет.

Если все же начнется война между НАТО и Россией, то субмарины класса "Ясень" и более совершенные подводные лодки класса "Ясень-М" будут немедленно задействованы для нейтрализации американских авианосцев. Судя по панике со стороны НАТО, они считают авианосец легкой мишенью.

Теперь мы понимаем, почему Путин улыбался, когда увидел военную демонстрацию Трампа с участием F-22 и B-2 Spirit на Аляске. Давай, Вашингтон, продолжай в том же духе!

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.