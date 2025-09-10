Авіаносець США не помітив субмарину "Ясень", за якою полював в Арктиці: чи панікує Пентагон

Всього через кілька тижнів після саміту на Алясці, коли Трамп продемонстрував фантастичні можливості американської авіації, росіяни теж вирішили похизуватися своєю військовою потужністю перед Америкою. Це суттєва ескалація з боку російського флоту проти НАТО.

Судячи з недавніх гарячкових спроб НАТО відстежити російський підводний човен у Північному морі, загроза для американських авіаносців набагато більша, ніж визнає Пентагон.

Фокус переклав статтю безпекового аналітика Брендона Дж. Вайхерта для National Interest, у якій, серед іншого, ідеться про те, чи боїться президент РФ Володимир Путін армії США.

Не так давно сили НАТО провели масштабне полювання на підводний човен біля узбережжя Норвегії — одну з найбільших подібних операцій з часів закінчення холодної війни. У пошуках брали участь підрозділи ВМС США, Королівських ВПС і Королівських ВПС Норвегії (RoNAF). На думку Barents Observer, вони вистежували один із трьох російських атомних підводних човнів класу "Ясень", який підійшов небезпечно близько до атомного авіаносця ВМС США USS Gerald R. Ford.

Російський підводний човен перебував настільки близько, що цілком міг запустити свої далекобійні ракети й подавити ППО авіаносця. Дійсно, всі три російські підводні човни класу "Ясень" і "Ясень-М" були відсутні на російській військово-морській базі "Нерпичья" в затоці Ліца, всього за 60 км від російсько-норвезького кордону.

Ще раз: російський підводний човен, ймовірно, підійшов до "Джеральда Р. Форда" на відстань, що дозволяє запустити торпеди.

Провокація за участю російської субмарини відбулася лише за кілька тижнів після саміту на Алясці, де Трамп тепло вітав Путіна Фото: ТАСС

Це суттєва ескалація з боку російського флоту проти НАТО. Москва дала Вашингтону (і Брюсселю) вельми переконливий сигнал: підводні човни Кремля не лякає присутність найсучаснішого авіаносця США, розгорнутого так близько від Росії.

Всього через кілька тижнів після саміту на Алясці між Трампом і Путіним, в процесі якого Трамп продемонстрував фантастичні можливості американської авіації, росіяни теж вирішили похизуватися своєю військовою потужністю перед Америкою.

Чи правда, що Путін не боїться армії США

На Алясці Трамп скоординував проліт американських військових літаків — і стелс-бомбардувальника B-2 Spirit — так, щоб він збігся з виходом Путіна з літака і рукостисканням двох лідерів. Путін лише посміхнувся, побачивши це видовище. Він знав, що його підводні човни можуть загрожувати хваленому американському авіаносцю — тезці нового класу американських авіаносців, USS Gerald R. Ford.

Цей новий авіаносець обійшовся американським платникам податків приблизно в 13 мільярдів доларів. Тим часом російський підводний човен класу "Ясень", який, як передбачається, шукали сили НАТО, коштував росіянам всього 1,5 мільярда доларів.

Церемонія спуску на воду атомного підводного човна проєкту 885М "Ясень-М" "Перм" у портовому місті Мурманськ за Полярним колом Фото: Getty Images

Можна зробити висновок про справжню причину, через яку НАТО полювало на підводний човен: він дійсно загрожував безпечній експлуатації найсучаснішого і найдорожчого авіаносця США. Більшість американців не розуміють, що в епоху передових систем A2/AD ці платформи стають дедалі більш анахронічними. Але росіяни й китайці повністю усвідомлюють вразливість американських авіаносців і вже прорахували, як знищити їх у разі реальної війни зі Сполученими Штатами.

Втрата авіаносців стала б катастрофою для проєкції сили США, і керівництво ВМС зробить все можливе, щоб уникнути такого результату. Отже, авіаносці залишатимуться в резерві, на безпечній відстані від спірних вод, через побоювання, що вони можуть стати мішенню. Але такий результат рівнозначний їх потопленню: якщо авіаносці не можуть спрямувати свої авіакрила до ворожої цілі, від них немає жодної користі.

У цьому сенсі не має значення, чи потопить Росія (або Китай, або Іран, або Північна Корея) ці кораблі. Так чи інакше, утримуючи авіаносці на відстані витягнутої руки, ворожі держави досягають своєї стратегічної мети: зробити основну платформу проєктування сили ВМС цілковито марною. Поки Вашингтон запевняє американський народ, що його суперники далеко не такі сильні, як збройні сили США, американські збройні сили стають дедалі вразливішими для таких загроз.

Полювання на субмарини закінчилося нічим

Все зводиться до того, що загроза Росії для найсучаснішого авіаносця США набагато реальніша, ніж це визнає Пентагон. НАТО терміново направило величезну кількість передових сил, щоб відтіснити російські підводні човни, саме тому, що підводні човни типу "Ясень" спеціально розроблені для знищення американських авіаносців.

Звісно, Сполучені Штати й Росія перебувають у стані миру — нехай і крихкого — і ймовірність того, що Путін розв'яже світову війну, атакувавши авіаносець, була невеликою. Але факт залишається фактом: росіяни підібралися до авiаносця Gerald R. Ford набагато ближче, ніж слід було, з огляду на вартість авіаносця і передові системи, що складають його оборону. Немає жодних доказів того, що сили НАТО, які переслідували російський підводний човен, взагалі "захопили" ціль, попри всі величезні ресурси, витрачені на її пошуки.

Найсучасніший авіаносець Америки зовсім не так добре захищений, як заявляло Міністерство оборони США Фото: National interest

Це напевно викликало паніку в коридорах Пентагону. Найсучасніший авіаносець Америки зовсім не так добре захищений, як заявляло Міністерство оборони американським законодавцям. Якщо від американських платників податків очікують, що вони викладуть 13 мільярдів доларів за авіаносці типу Ford, то вони можуть як мінімум розраховувати на чесність щодо можливостей і вразливостей цих авіаносців. Але про це навіть не йдеться.

Якщо все ж почнеться війна між НАТО і Росією, то субмарини класу "Ясень" і більш досконалі підводні човни класу "Ясень-М" будуть негайно задіяні для нейтралізації американських авіаносців. Судячи з паніки з боку НАТО, вони вважають авіаносець легкою мішенню.

Тепер ми розуміємо, чому Путін посміхався, коли побачив військову демонстрацію Трампа за участю F-22 і B-2 Spirit на Алясці. Давай, Вашингтоне, продовжуй у тому ж дусі!

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life і The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.