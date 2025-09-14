Каннибализируют, режут, изредка продают: как ВВС США избавляются от истребителей F-16
Украина получила около 20 истребителей F-16, необходимых Вооруженным силам для отражения воздушных атак России. От начала вторжения до появления самолетов прошло два года: партнеры едва отыскали 80 единиц, которые могут предоставить украинцам. Аналитики рассказал, что происходит с истребителем, который начали выпускать около 50 лет назад, а теперь сотни аппаратов ржавеют на полигонах Пентагона.
Март этого года стал одновременно радостным и печальным для 309-й истребительной эскадрильи на базе ВВС Люк недалеко от Феникса, штат Аризона. В течение этого месяца эскадрилья начала выводить из эксплуатации старые самолеты F-16, которые в течение многих лет базировались на базе ВВС Люк. Теперь база сосредоточится на наращивании потенциала многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Вывод из эксплуатации коснется старых, менее технологичных модификаций F-16, а более новые модели F-16 будут поддерживать и модернизировать для продления службы. Тем не менее ВВС США намерены вывести из эксплуатации весь свой парк F-16 к 2040-м годам, освободив ресурсы для более новых и более продвинутых самолетов.
Фокус перевел статью аналитика по безопасности Брэндона Вайхерта об истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, от которого отказываются ради истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. В статье "Истории с кладбища: как ВВС США убивают свои F-16" на портале National Іnterest подробно описывают, как ненужные самолеты списывают и разбирают на металлолом.
Как умирает самолет F-16
Процесс вывода из эксплуатации самолетов, в том числе F-16, оформлен в ежегодных бюджетных предложениях ВВС США, представляемых Конгрессу в рамках запросов Министерства обороны на финансовый год (ФГ). Вот ключевые этапы:
- Бюджетное предложение (и одобрение Конгресса): в своей бюджетной документации ВВС определяют самолеты, подлежащие выводу из эксплуатации, например, старые F-16, ссылаясь на такие факторы, как возраст, расходы на техническое обслуживание, оперативная значимость при противодействии угрозам со стороны равных противников вроде Китая и необходимость выделения средств на модернизацию. Конгресс должен одобрить вывод из эксплуатации, внеся свои ограничения или изменения, учитывая пробелы в возможностях или законодательные приоритеты. В 2025 финансовом году ВВС планировали вывести из эксплуатации 250 самолетов различных типов, в том числе 11 самолетов F-16C, чтобы высвободить ресурсы для более новых самолетов.
- Ликвидация: после утверждения в Конгрессе самолеты списывают, как это произошло в марте этого года на базе ВВС Люк.
- Изменения в обучении и эксплуатации: обучение летчиков F-16 консолидировали и перенесли. Например, авиабаза Люк, основной центр подготовки летчиков F-16, завершила последний курс в сентябре 2024 года и последний учебный вылет в феврале этого года, полностью перейдя на эксплуатацию F-35A. В будущем подготовка летчиков F-16 ВВС США будет перенесена на авиабазу Холломан в Нью-Мексико после поэтапной замены вариантов самолетов, которая началась в июле 2023 года.
Процесс вывода самолетов ВВС из эксплуатации сложный и часто включает в себя передислокацию самолетов с их баз в 309-ю группу по техническому обслуживанию и восстановлению авиационной техники (AMARG), широко известную как "кладбище самолетов", на базу ВВС Дэвис-Монтан недалеко от Тусона, штат Аризона. Там они остаются для долгосрочного хранения, возможного повторного ввода в эксплуатацию, каннибализации на запчасти или окончательной утилизации и разоружения.
Также возможно перемещение этих самолетов в другие авиационные подразделения для выполнения специальных задач. Например, старые F-16 можно использовать для обучения в варгеймах или тестирования вооружения. Последний F-16 с базы Люк направится в 16-ю эскадрилью вооружения на базе Неллис в южной Неваде. Кроме того, выведенные из эксплуатации F-16 можно переделать в БПЛА QF-16 для тренировок и испытаний или передать в дар музеям.
Наконец, ВВС могут передать выведенные из эксплуатации самолеты союзным странам. Сейчас ведутся переговоры о продаже самолетов F-16 ВВС США таким странам, как Бразилия или Сингапур.
Как происходит утилизация самолетов F-16
Если самолеты признаны непригодными для полетов и, следовательно, ненужными другим подразделениям ВВС или союзным странам, они проходят поэтапный процесс утилизации — в основном на "кладбище самолетов" на базе ВВС Дэвис-Монтан. Этот объект вмещает почти 4000 самолетов, ежегодно принимая около 300 новых. База в Аризоне выбрана из-за засушливого климата; считается, что утилизация самолетов в жаркой и сухой пустынной среде сводит к минимуму коррозию самолетов и повышает экологическую безопасность.
Процесс вывода из эксплуатации или утилизации в Дэвис-Монтане проходит следующим образом:
- По прибытии самолеты проходят дезактивацию: взрывпатроны катапульт и секретное оборудование (например, авионику или чувствительную электронику) удаляют в целях безопасности.
- Самолет моют пресной водой, чтобы удалить загрязнения. Топливную систему сливают, заправляют легким консервирующим маслом, которое пропускают через двигатели и снова сливают, чтобы оставить защитную антикоррозийную пленку.
- Для защиты от погодных условий и насекомых наносится уплотнитель из винилового пластика под названием Spraylat — обычно два слоя, сначала черный, затем белый. Затем F-16 буксируют на стоянку на огромном кладбище самолетов за пределами города Тусон, штат Аризона.
После этого самолеты классифицируют в зависимости от их будущего потенциала, который определяет, будет ли проведена утилизация и если да, то когда именно. F-16, особенно более старые модели Block, часто попадают в категорию переработки или утилизации.
- Тип 1000 (долгосрочный). Такие самолеты хранятся в целости для возможного повторного использования; их детали не снимают без разрешения. Этот вид хранения редко приводит к немедленной утилизации, но более старые F-16 могут вывести из этой категории, если в них не возникнет необходимости.
- Тип 2000 (запчасти). Таким самолетам повезло меньше — их разберут на запчасти для самолетов, находящихся в строю. Это самый распространенный тип F-16 на "кладбище самолетов". Детали, пользующиеся высоким спросом, такие как кронштейны флаперонов, срочно изымают из старых F-16. После извлечения пригодных для использования запчастей планер самолетов этой категории утилизируют из-за изношенности.
- Тип 3000 (летный парк). Самолеты поддерживаются в почти летном состоянии для краткосрочного хранения, часто для продажи или передачи. Именно эту категорию продают за границу вместо утилизации.
- Тип 4000 (излишки). Самолеты последней категории полностью утилизируются. Все пригодные для использования детали снимают, а корпус разбирают и перерабатывают. Это прямой путь к утилизации устаревших F-16.
С самолетов типа 2000 или 4000 квалифицированные техники ("демонтажники") снимают пригодные для повторного использования компоненты. Это "источник последней надежды" для ВВС США, который приносит более 10 тысяч деталей в год на сумму в сотни миллионов долларов. Детали проверяют на качество, а затем отправляют заказчику, если в них есть срочная необходимость. После извлечения несущих скоб или других компонентов F-16 планер самолета превращается в скелет. Доходы от продажи любых деталей поступают в казну США.
Далее происходит окончательная утилизация и ликвидация этих некогда мощных военных машин. Разоруженный корпус самолета разбивают с помощью тяжелой техники — обычно больших ножниц, похожих на "Челюсти", — чтобы разрезать корпус на удобные для обработки куски. Таким образом можно разбирать даже большие самолеты за несколько дней. Лом продается на аукционе через Управление по повторному использованию и маркетингу оборонной продукции (DRMO) уполномоченным покупателям, которые затем добывают для переработки ценные металлы, такие как алюминий, сталь и титан. Сортировкой занимаются покупатели, поскольку внутренние программы ВВС были свернуты из соображений экономии.
Если снятый с вооружения F-16 имеет историческую ценность, его части могут сохранить для музеев или сделать из них "стражей ворот" (смонтированные на столбах экспонаты).
Грустно прощаться с F-16 — особенно в пользу F-35
Вывод F-16 из эксплуатации к 2040-м годам станет печальным моментом в истории ВВС. Все-таки F-16 — один из самых легендарных и проверенных в боях самолетов всех времен. Их заменяют на якобы более технологичные боевые самолеты F-35A Lightning II. Однако программа F-35 по большей части оказалась провальной для вооруженных сил США.
Хотя F-16 старше и менее совершенны, чем их младшие братья, F-35 все еще не полностью готовы к боевым действиям. Более того, из-за превышения расходов и технических сложностей Пентагону пришлось сократить изначально запланированный заказ на F-35. Сейчас военные даже рассматривают возможность добавления внешних пилонов к F-35, чтобы превратить их в ракетоносители, что сведет на нет стелс-свойства самолета — его единственное реальное технологическое преимущество перед F-16.
Вооруженные силы США проявляют признаки глубокого упадка. Как и население США в целом, армия стареет, а подразделения выходят на пенсию гораздо быстрее, чем их можно заменить. Это оставляет серьезные стратегические пробелы в обороне Америки. Замена проверенных F-16 ненадежными F-35 — лишь один из примеров этой печальной тенденции.
Об авторе
Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.