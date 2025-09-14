Каннибализируют, режут, изредка продают: как ВВС США избавляются от истребителей F-16

Украина получила около 20 истребителей F-16, необходимых Вооруженным силам для отражения воздушных атак России. От начала вторжения до появления самолетов прошло два года: партнеры едва отыскали 80 единиц, которые могут предоставить украинцам. Аналитики рассказал, что происходит с истребителем, который начали выпускать около 50 лет назад, а теперь сотни аппаратов ржавеют на полигонах Пентагона.

Март этого года стал одновременно радостным и печальным для 309-й истребительной эскадрильи на базе ВВС Люк недалеко от Феникса, штат Аризона. В течение этого месяца эскадрилья начала выводить из эксплуатации старые самолеты F-16, которые в течение многих лет базировались на базе ВВС Люк. Теперь база сосредоточится на наращивании потенциала многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Вывод из эксплуатации коснется старых, менее технологичных модификаций F-16, а более новые модели F-16 будут поддерживать и модернизировать для продления службы. Тем не менее ВВС США намерены вывести из эксплуатации весь свой парк F-16 к 2040-м годам, освободив ресурсы для более новых и более продвинутых самолетов.

Фокус перевел статью аналитика по безопасности Брэндона Вайхерта об истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, от которого отказываются ради истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. В статье "Истории с кладбища: как ВВС США убивают свои F-16" на портале National Іnterest подробно описывают, как ненужные самолеты списывают и разбирают на металлолом.

ВВС США намерены вывести из эксплуатации весь свой парк F-16 к 2040-м годам Фото: Getty Images

Как умирает самолет F-16

Процесс вывода из эксплуатации самолетов, в том числе F-16, оформлен в ежегодных бюджетных предложениях ВВС США, представляемых Конгрессу в рамках запросов Министерства обороны на финансовый год (ФГ). Вот ключевые этапы:

Бюджетное предложение (и одобрение Конгресса) : в своей бюджетной документации ВВС определяют самолеты, подлежащие выводу из эксплуатации, например, старые F-16, ссылаясь на такие факторы, как возраст, расходы на техническое обслуживание, оперативная значимость при противодействии угрозам со стороны равных противников вроде Китая и необходимость выделения средств на модернизацию. Конгресс должен одобрить вывод из эксплуатации, внеся свои ограничения или изменения, учитывая пробелы в возможностях или законодательные приоритеты. В 2025 финансовом году ВВС планировали вывести из эксплуатации 250 самолетов различных типов, в том числе 11 самолетов F-16C, чтобы высвободить ресурсы для более новых самолетов.

: в своей бюджетной документации ВВС определяют самолеты, подлежащие выводу из эксплуатации, например, старые F-16, ссылаясь на такие факторы, как возраст, расходы на техническое обслуживание, оперативная значимость при противодействии угрозам со стороны равных противников вроде Китая и необходимость выделения средств на модернизацию. Конгресс должен одобрить вывод из эксплуатации, внеся свои ограничения или изменения, учитывая пробелы в возможностях или законодательные приоритеты. В 2025 финансовом году ВВС планировали вывести из эксплуатации 250 самолетов различных типов, в том числе 11 самолетов F-16C, чтобы высвободить ресурсы для более новых самолетов. Ликвидация : после утверждения в Конгрессе самолеты списывают, как это произошло в марте этого года на базе ВВС Люк.

: после утверждения в Конгрессе самолеты списывают, как это произошло в марте этого года на базе ВВС Люк. Изменения в обучении и эксплуатации: обучение летчиков F-16 консолидировали и перенесли. Например, авиабаза Люк, основной центр подготовки летчиков F-16, завершила последний курс в сентябре 2024 года и последний учебный вылет в феврале этого года, полностью перейдя на эксплуатацию F-35A. В будущем подготовка летчиков F-16 ВВС США будет перенесена на авиабазу Холломан в Нью-Мексико после поэтапной замены вариантов самолетов, которая началась в июле 2023 года.

Процесс вывода самолетов ВВС из эксплуатации сложный и часто включает в себя передислокацию самолетов с их баз в 309-ю группу по техническому обслуживанию и восстановлению авиационной техники (AMARG), широко известную как "кладбище самолетов", на базу ВВС Дэвис-Монтан недалеко от Тусона, штат Аризона. Там они остаются для долгосрочного хранения, возможного повторного ввода в эксплуатацию, каннибализации на запчасти или окончательной утилизации и разоружения.

Также возможно перемещение этих самолетов в другие авиационные подразделения для выполнения специальных задач. Например, старые F-16 можно использовать для обучения в варгеймах или тестирования вооружения. Последний F-16 с базы Люк направится в 16-ю эскадрилью вооружения на базе Неллис в южной Неваде. Кроме того, выведенные из эксплуатации F-16 можно переделать в БПЛА QF-16 для тренировок и испытаний или передать в дар музеям.

Наконец, ВВС могут передать выведенные из эксплуатации самолеты союзным странам. Сейчас ведутся переговоры о продаже самолетов F-16 ВВС США таким странам, как Бразилия или Сингапур.

США отказываются от F-16 и переходят на F-35 Фото: Getty Images

Как происходит утилизация самолетов F-16

Если самолеты признаны непригодными для полетов и, следовательно, ненужными другим подразделениям ВВС или союзным странам, они проходят поэтапный процесс утилизации — в основном на "кладбище самолетов" на базе ВВС Дэвис-Монтан. Этот объект вмещает почти 4000 самолетов, ежегодно принимая около 300 новых. База в Аризоне выбрана из-за засушливого климата; считается, что утилизация самолетов в жаркой и сухой пустынной среде сводит к минимуму коррозию самолетов и повышает экологическую безопасность.

Процесс вывода из эксплуатации или утилизации в Дэвис-Монтане проходит следующим образом:

По прибытии самолеты проходят дезактивацию: взрывпатроны катапульт и секретное оборудование (например, авионику или чувствительную электронику) удаляют в целях безопасности. Самолет моют пресной водой, чтобы удалить загрязнения. Топливную систему сливают, заправляют легким консервирующим маслом, которое пропускают через двигатели и снова сливают, чтобы оставить защитную антикоррозийную пленку. Для защиты от погодных условий и насекомых наносится уплотнитель из винилового пластика под названием Spraylat — обычно два слоя, сначала черный, затем белый. Затем F-16 буксируют на стоянку на огромном кладбище самолетов за пределами города Тусон, штат Аризона.

Армия США постепенно утилизирует истребители F-16 Фото: Открытие источники

После этого самолеты классифицируют в зависимости от их будущего потенциала, который определяет, будет ли проведена утилизация и если да, то когда именно. F-16, особенно более старые модели Block, часто попадают в категорию переработки или утилизации.

Тип 1000 (долгосрочный) . Такие самолеты хранятся в целости для возможного повторного использования; их детали не снимают без разрешения. Этот вид хранения редко приводит к немедленной утилизации, но более старые F-16 могут вывести из этой категории, если в них не возникнет необходимости.

. Такие самолеты хранятся в целости для возможного повторного использования; их детали не снимают без разрешения. Этот вид хранения редко приводит к немедленной утилизации, но более старые F-16 могут вывести из этой категории, если в них не возникнет необходимости. Тип 2000 (запчасти) . Таким самолетам повезло меньше — их разберут на запчасти для самолетов, находящихся в строю. Это самый распространенный тип F-16 на "кладбище самолетов". Детали, пользующиеся высоким спросом, такие как кронштейны флаперонов, срочно изымают из старых F-16. После извлечения пригодных для использования запчастей планер самолетов этой категории утилизируют из-за изношенности.

. Таким самолетам повезло меньше — их разберут на запчасти для самолетов, находящихся в строю. Это самый распространенный тип F-16 на "кладбище самолетов". Детали, пользующиеся высоким спросом, такие как кронштейны флаперонов, срочно изымают из старых F-16. После извлечения пригодных для использования запчастей планер самолетов этой категории утилизируют из-за изношенности. Тип 3000 (летный парк) . Самолеты поддерживаются в почти летном состоянии для краткосрочного хранения, часто для продажи или передачи. Именно эту категорию продают за границу вместо утилизации.

. Самолеты поддерживаются в почти летном состоянии для краткосрочного хранения, часто для продажи или передачи. Именно эту категорию продают за границу вместо утилизации. Тип 4000 (излишки). Самолеты последней категории полностью утилизируются. Все пригодные для использования детали снимают, а корпус разбирают и перерабатывают. Это прямой путь к утилизации устаревших F-16.

Пилот истребителя в кабине F-16 проверяет системы самолета перед взлетом Фото: Getty Images

С самолетов типа 2000 или 4000 квалифицированные техники ("демонтажники") снимают пригодные для повторного использования компоненты. Это "источник последней надежды" для ВВС США, который приносит более 10 тысяч деталей в год на сумму в сотни миллионов долларов. Детали проверяют на качество, а затем отправляют заказчику, если в них есть срочная необходимость. После извлечения несущих скоб или других компонентов F-16 планер самолета превращается в скелет. Доходы от продажи любых деталей поступают в казну США.

Далее происходит окончательная утилизация и ликвидация этих некогда мощных военных машин. Разоруженный корпус самолета разбивают с помощью тяжелой техники — обычно больших ножниц, похожих на "Челюсти", — чтобы разрезать корпус на удобные для обработки куски. Таким образом можно разбирать даже большие самолеты за несколько дней. Лом продается на аукционе через Управление по повторному использованию и маркетингу оборонной продукции (DRMO) уполномоченным покупателям, которые затем добывают для переработки ценные металлы, такие как алюминий, сталь и титан. Сортировкой занимаются покупатели, поскольку внутренние программы ВВС были свернуты из соображений экономии.

Если снятый с вооружения F-16 имеет историческую ценность, его части могут сохранить для музеев или сделать из них "стражей ворот" (смонтированные на столбах экспонаты).

Грустно прощаться с F-16 — особенно в пользу F-35

Вывод F-16 из эксплуатации к 2040-м годам станет печальным моментом в истории ВВС. Все-таки F-16 — один из самых легендарных и проверенных в боях самолетов всех времен. Их заменяют на якобы более технологичные боевые самолеты F-35A Lightning II. Однако программа F-35 по большей части оказалась провальной для вооруженных сил США.

Истребитель F-35B Lightning II морской пехоты США, версия с коротким взлетом и вертикальной посадкой, разработанная Joint Strike Fighter, на авиашоу в Сингапуре Фото: Getty Images

Хотя F-16 старше и менее совершенны, чем их младшие братья, F-35 все еще не полностью готовы к боевым действиям. Более того, из-за превышения расходов и технических сложностей Пентагону пришлось сократить изначально запланированный заказ на F-35. Сейчас военные даже рассматривают возможность добавления внешних пилонов к F-35, чтобы превратить их в ракетоносители, что сведет на нет стелс-свойства самолета — его единственное реальное технологическое преимущество перед F-16.

Вооруженные силы США проявляют признаки глубокого упадка. Как и население США в целом, армия стареет, а подразделения выходят на пенсию гораздо быстрее, чем их можно заменить. Это оставляет серьезные стратегические пробелы в обороне Америки. Замена проверенных F-16 ненадежными F-35 — лишь один из примеров этой печальной тенденции.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.