Британия будет производить для ВСУ дроны AR3 и AR5: что известно об инициативе

Великобритания усиливает собственный оборонно-промышленный комплекс и параллельно расширяет поддержку Украины. Глава британского Минобороны Джон Хили объявил о строительстве в городе Суиндон крупнейшего в стране завода по производству беспилотников AR3 и AR5 от компании Tekever.

Согласно данным издания UK Defence Journal, речь идет о масштабном расширении мощностей португальской компании Tekever, которая уже имеет представительство в Великобритании. Новый завод станет центром полного производственного цикла — от разработки прототипов и исследований до серийного выпуска БПЛА.

"Расширение Tekever создаст в Суиндоне высококвалифицированные рабочие места и позволит производить беспилотники мирового уровня, одновременно укрепляя цепочки поставок в оборонную промышленность," — цитирует издание слова Хили.

Строительство объекта площадью 23 600 квадратных метров начнется уже в этом году, а его открытие запланировано на следующий. На новом предприятии будет создано около тысячи высококвалифицированных рабочих мест.

Кроме того, завод станет ключевой производственной площадкой для программы Overmatch стоимостью около 460 миллионов евро. Здесь не только увеличат выпуск разведывательных дронов AR3, которые уже активно используются ВСУ, но и впервые наладят производство более тяжелых беспилотников AR5, предназначенных для дальних миссий.

Значение для Украины

Для Украины это решение имеет особое значение. В 2023 году стало известно о поставках дронов Tekever ВСУ — речь шла о AR3, легком разведывательном БПЛА вертикального взлета и посадки.

AR3 имеет массу до 25 кг, может нести до 4 кг полезной нагрузки и находиться в воздухе от 8 до 16 часов в зависимости от версии. Радиус действия составляет около 100 километров, а крейсерская скорость — 70–90 км/ч. Кроме того, украинская армия использует и более крупный оперативно-тактический AR5.

Как отметили обозреватели Defense Express, AR3 уже налетали более 10 000 часов в боевых условиях и помогли уничтожить российское вооружение на миллиарды долларов. Также сообщалось, что Tekever адаптирует свои системы под реальный боевой опыт и с апреля 2024 года имеет представительство в Украине, где планирует привлекать местных специалистов к исследованиям и разработкам.

Дроны AR3 на фронте

Отметим, Фокус писал об активном использовании беспилотников AR3 для ударов по венным объектам на территории РФ. Среди прочего, весной 2024 года дрон атаковал РЛС "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае. Тогда российские милитарные Telegram-каналы отметили, что AR3 заметили на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей, на западе Крыма.

Напомним, компания Tekever в 2024 году представила новый беспилотник ARX, который может быть полезным как для военных, так и для гражданских целей. Данный БПЛА способен запускать и координировать рой меньших дронов, что по словам разработчиков, позволяет ему выполнять сложные миссии.