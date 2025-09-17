Британія вироблятиме для ЗСУ дрони AR3 і AR5: що відомо про ініціативу

Велика Британія посилює власний оборонно-промисловий комплекс і паралельно розширює підтримку України. Глава британського Міноборони Джон Хілі оголосив про будівництво в місті Суїндон найбільшого в країні заводу з виробництва безпілотників AR3 та AR5 від компанії Tekever.

Related video

Згідно з даними видання UK Defence Journal, йдеться про масштабне розширення потужностей португальської компанії Tekever, яка вже має представництво у Великій Британії. Новий завод стане центром повного виробничого циклу — від розробки прототипів і досліджень до серійного випуску БПЛА.

"Розширення Tekever створить у Суїндоні висококваліфіковані робочі місця і дасть змогу виробляти безпілотники світового рівня, водночас зміцнюючи ланцюжки постачань в оборонну промисловість", — цитує видання слова Гілі.

Будівництво об'єкта площею 23 600 квадратних метрів розпочнеться вже цього року, а його відкриття заплановано на наступний. На новому підприємстві буде створено близько тисячі висококваліфікованих робочих місць.

Крім того, завод стане ключовим виробничим майданчиком для програми Overmatch вартістю близько 460 мільйонів євро. Тут не тільки збільшать випуск розвідувальних дронів AR3, які вже активно використовуються ЗСУ, а й уперше налагодять виробництво важчих безпілотників AR5, призначених для далеких місій.

Значення для України

Для України це рішення має особливе значення. У 2023 році стало відомо про постачання дронів Tekever ЗСУ — йшлося про AR3, легкий розвідувальний БПЛА вертикального зльоту і посадки.

AR3 має масу до 25 кг, може нести до 4 кг корисного навантаження і перебувати в повітрі від 8 до 16 годин залежно від версії. Радіус дії становить близько 100 кілометрів, а крейсерська швидкість — 70-90 км/год. Крім того, українська армія використовує і більший оперативно-тактичний AR5.

Як зазначили оглядачі Defense Express, AR3 вже налітали понад 10 000 годин у бойових умовах і допомогли знищити російське озброєння на мільярди доларів. Також повідомлялося, що Tekever адаптує свої системи під реальний бойовий досвід і з квітня 2024 року має представництво в Україні, де планує залучати місцевих спеціалістів до досліджень і розробок.

Дрони AR3 на фронті

Зазначимо, Фокус писав про активне використання безпілотників AR3 для ударів по військових об'єктах на території РФ. Серед іншого, навесні 2024 року дрон атакував РЛС "Воронеж-ДМ" у Краснодарському краї. Тоді російські мілітарні Telegram-канали зазначили, що AR3 помітили на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей, на заході Криму.

Нагадаємо, компанія Tekever у 2024 році представила новий безпілотник ARX, який може бути корисним як для військових, так і для цивільних цілей. Цей БПЛА здатний запускати та координувати рій менших дронів, що, за словами розробників, дає йому змогу виконувати складні місії.