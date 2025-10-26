Су-25 против моджахедов: почему штурмовик времен СССР до сих пор полезен на войне в Украине

Российская Федерация пристроила к 50-летним штурмовикам Су-25 авиабомбы ФАБ-250/ФАБ-500. Между тем украинская авиация использует против россиян французские "умные бомбы" AASM Hammer. Чем особенный старый штурмовик, что его до сих пор используют на войне 21 века?

К моменту вывода советских войск из Афганистана в 1989 году Су-25 доказал эффективность концепции самолета-штурмовика, повлияв на последующие модели, такие как Су-39.

Фокус перевел статью аналитика Брэндона Дж. Вайхерта для National Interest об особенностях старого советского истребителя Су-25 Frogfoot ("Грак"). Истребитель помог советской армии в первые годы войны с моджахедами в Афганистане, а спустя 45 лет — и дальше активно используется на российско-украинской войне. В статье "Как боевой самолет Су-25 Frogfoot изменил советский опыт в Афганистане" аналитик объяснил, почему так произошло.

Афганская война (1979-1989) была изнурительным противоповстанческим конфликтом, который проверил на прочность военную мощь СССР и в конце концов сломал его. Среди суровых гор Гиндукуша сухопутные войска имели дело с постоянными засадами и перебоями в снабжении, поэтому потребность в эффективных самолетах ближней авиационной поддержки стала неотложной.

Так появился Су-25 (по классификации НАТО — Frogfoot, то есть "Лягушачья лапа"). Этот выносливый штурмовик предназначен для нанесения мощного огневого поражения при интенсивном огне с земли.

Су-25, прозванный советскими летчиками "Граком" за свой птичий силуэт, сыграл ключевую роль в войне, совершив более 60 тысяч боевых вылетов и изменив динамику боевых действий. Хотя в конечном итоге Советский Союз проиграл войну, боевые подвиги "Грака" остаются одними из немногих ярких страниц провальной советской военной кампании в Афганистане.

Технические характеристики Су-25

Год ввода в эксплуатацию: 1981.

Количество построенных самолетов: ~1000.

Длина: 15,53 м.

Высота: 4,8 м.

Размах крыльев: 14,36 м.

Максимальный взлетный вес: 19,3 тонны.

Двигатели: два турбореактивных двигателя "Союз"/"Туманский" Р-195.

Максимальная скорость: 975 км/ч.

Боевой радиус: 750 км.

Практический потолок: 7000 м.

Вооружение: одна 30-мм авиапушка ГШ-30-2; 11 узлов подвески; полезная нагрузка 4400 кг.

Экипаж: 1 человек.

Конструкция Су-25 была оптимизирована для выполнения задач ближней авиационной поддержки в сложных условиях пересеченной местности, характерных для Афганистана. Его бронированная титановая кабина защищала пилота от 23-мм снарядов, а два турбореактивных двигателя "Люлька" АЛ-21Ф3 обеспечивали резервную мощность и тягу для взлетов с коротких взлетно-посадочных полос без покрытия. Благодаря дозвуковой скорости полета и механизации крыльев можно было выполнять точные маневры на низкой высоте, что было крайне важно для поражения целей среди горных вершин и долин.

Вооружение включало 30-мм авиапушку ГШ-30-2, бомбы и ракеты, такие как С-8 и С-24, а позже — высокоточное оружие вроде ракеты Х-25МЛ. Системы самообороны с дипольными противорадарными отражателями и приемниками радиолокационного предупреждения еще надежнее защищали самолет от ПЗРК типа американских Stinger.

Все эти характеристики сделали "Грака" "летучим танком", идеально приспособленным для асимметричных угроз в ходе советско-афганской войны.

Невероятная история службы Су-25

Су-25, разработанный в конце 1960-х годов как преемник устаревших истребителей-бомбардировщиков Су-17 и МиГ-21, должен был стать специализированным штурмовиком Сухопутных войск СССР — низколетящим реактивным самолетом, похожим на Ил-2 времен Второй мировой войны.

Разработка началась в 1968 году в рамках программы Т-8 ОКБ Сухого, а первый полет прототипа состоялся 22 февраля 1975 года. В 1981 году самолет поступил на вооружение. Было изготовлено более тысячи единиц, при этом особое внимание уделяли живучести в условиях боевых действий.

Боевое крещение Су-25 в Афганистане произошло на фоне эскалации войны в этой раздираемой конфликтами стране. В мае 1980 года первые два самолета прибыли для испытаний в рамках операции "Экзамен", а уже в июне на аэродром Шинданд была переброшена полная 200-я отдельная штурмовая авиационная эскадрилья. Боевые вылеты начались 25 июля 1980 года, причем их количество постепенно возросло с четырех-пяти до восьми в день.

До 1982 года эскадрильи действовали из Баграма и Шинданда, оказывая пятой мотострелковой дивизии ближнюю авиаподдержку против пещерных комплексов моджахедов, складов снабжения и засад.

Тактика быстро развивалась. Первые операции были, по сути, "серийными" атаками, когда на долины одна за другой сбрасывали бомбы и выпускали ракеты. Но огонь повстанцев с земли заставил менять тактику. Летчики перешли на формацию-"звездочку", облетая цели с разных сторон, чтобы наносить неожиданные удары, или применяли параллельные подходы с противоположных направлений, чтобы дезориентировать противника.

Су-25 был крепким орешком

Он часто возглавлял атаки, ослабляя позиции врага перед тем, как в дело вступали более уязвимые боевые вертолеты Ми-24. В апреле 1986 года интеграция ракет Х-29 с лазерным наведением в арсенал "Граков" позволила наносить удары с большой высоты, уменьшая уязвимость перед зенитным и ракетным вооружением. Несмотря на ограничения в навигации, которые запрещали полеты ночью или при плохой погоде, боевой радиус самолета в 750 км благодаря подвесным бакам позволял летать от Кабула до отдаленных приграничных районов.

Смелые вылеты сделали самолет легендой Афганской войны. В одном из рейдов 1987 года группа Су-25, замаскированных под тяжелый транспортный самолет Ан-12, чтобы ввести в заблуждение пакистанских моджахедов, обрушила шквал огня через границу. В среднем советские летчики совершали 360 вылетов в год на каждый самолет, выполнив в общей сложности 60 тысяч миссий против повстанцев, благодаря чему Су-25 и получил прозвище "Грак".

К сожалению для советских ВВС, Су-25 не был непобедимым. Моджахеды быстро выработали средства противодействия, подкрепленные поставками американских ракет Stinger, которые начали поступать с 1986 года. Они нанесли тяжелые потери парку Су-25: 23 самолета были сбиты стрелковым огнем, 12 погибли в результате аварий, еще 9 уничтожены на земле в Кабуле и Кандагаре.

Первая потеря Су-25 произошла 16 января 1984 года, когда ракета "Стрела-2" моджахедов сбила "Грака" неподалеку от Ургуна. Среди резонансных случаев — катапультирование полковника Александра Руцкого в августе 1988 года после поражения его самолета из зенитного орудия. Летчик попал в плен в Пакистане, а обломки его сбитого самолета, по сообщениям, достались американской разведке. Эти потери, составившие четверть от общих потерь советской авиации, подчеркнули уязвимость в контролируемом противником воздушном пространстве.

Впрочем, эффективность "Грака" в конце концов перевесила все неудачи.

Советским войскам крайне нужен был штурмовик для ближней авиаподдержки, способный выдержать высокую интенсивность боевых действий. Они получили его благодаря Су-25. Его 4000 кг полезной нагрузки наносили серьезный урон логистике моджахедов, что позволяло советским войскам проникать глубже в укрепленные районы партизан. Модификации, созданные на основе опыта Афганистана, включали усовершенствованные средства радиоэлектронной борьбы и оружие, оптимизированное для горных условий, что повышало живучесть и гибкость "Граков".

Повстанцы тоже адаптировались, рассредоточивая силы и используя ложные цели, но само появление самолета заставляло их менять тактику, что подчеркивало его психологическое преимущество.

Афганская школа Су-25 стала легендарной. К моменту вывода советских войск из Афганистана в 1989 году Су-25 доказал эффективность концепции самолета-штурмовика, повлияв на следующие модели, например Су-39. Впоследствии он участвовал в боевых действиях в Чечне, Сирии и Украине, но именно крещение в советско-афганской войне, во время 60 тысяч вылетов и тяжелых потерь, подтвердило его статус иконы ближней авиаподдержки. Использование самолета выявило недостатки интеграции воздушных и сухопутных сил советской армии, что подтолкнуло ее к изменению доктрины.

Сегодня, в условиях возобновления противостояния сверхдержав, "Грак" напоминает о сути воздушной войны: это не только огневая мощь, но и постоянное присутствие в хаосе современного поля боя.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.