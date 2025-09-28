Корабль ЧФ РФ "убегал" от украинских дронов и врезался в танкер, — Defense Express (фото)

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" из состава Черноморского флота России попал в серьезную аварию в Азовском море, когда пытался уклониться от украинских беспилотников. Судно столкнулось с гражданским танкером, и хотя российское командование пыталось скрыть инцидент, в сети появились документы и фотографии, подтверждающие повреждения.

По информации украинского военного портала Defense Express, происшествие произошло в ночь на 7 августа в Темрюкском заливе. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал схему движения корабля в момент инцидента, фото поврежденного корпуса и рапорт капитана 1-го ранга Олега Сардина, в котором подробно описаны обстоятельства столкновения. Согласно этим данным, в 3:59 экипаж получил приказ резко изменить курс после обнаружения в воздухе группы беспилотных летательных аппаратов.

Схема маневрирования корабля во время аварии 7 августа этого года Фото: Telegram

Маневр оказался неудачным: уже через шесть минут, в 4:05, "Вышний Волочек" столкнулся левым бортом с гражданским танкером "Назан". В служебных документах инцидент классифицировали как "аварию, связанную с управлением корабля", однако фактические повреждения оказались значительными. На обнародованных фотографиях видно деформацию корпуса и конструкций судна, что свидетельствует о серьезности ситуации, вопреки официальным заявлениям Москвы.

Стоит заметить, что в те же часы российское Минобороны отчитывалось о массированном налете украинских дронов. По их данным, в ночь с 6 на 7 августа был якобы сбит 31 беспилотник над Азовским морем и еще 11 — над территорией временно оккупированного Крыма. Эти цифры указывают, что инцидент с "Вышним Волочком" произошел на фоне активных атак украинских беспилотных сил в регионе.

Повреждение малого ракетного корабля "Вышний Волочек" проекта 21631 "Буян-М" после столкновения с гражданским танкером Фото: Telegram

