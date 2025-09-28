Корабель ЧФ РФ "тікав" від українських дронів і врізався у танкер, — Defense Express (фото)

Малий ракетний корабель "Вышний Волочек" зі складу Чорноморського флоту Росії потрапив у серйозну аварію в Азовському морі, коли намагався ухилитися від українських безпілотників. Судно зіткнулося з цивільним танкером, і хоча російське командування намагалося приховати інцидент, у мережі з’явилися документи та світлини, що підтверджують пошкодження.

За інформацією українського військового порталу Defense Express, подія сталася в ніч проти 7 серпня у Темрюцькій затоці. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опублікував схему руху корабля у момент інциденту, фото пошкодженого корпусу та рапорт капітана 1-го рангу Олега Сардіна, у якому детально описано обставини зіткнення. Згідно з цими даними, о 3:59 екіпаж отримав наказ різко змінити курс після виявлення у повітрі групи безпілотних літальних апаратів.

Схема маневрування корабля під час аварії 7 серпня цього року Фото: Telegram

Маневр виявився невдалим: вже за шість хвилин, о 4:05, "Вышний Волочек" зіткнувся лівим бортом із цивільним танкером "Назан". У службових документах інцидент класифікували як "аварію, пов’язану з управлінням корабля", проте фактичні пошкодження виявилися значними. На оприлюднених світлинах видно деформацію корпусу та конструкцій судна, що свідчить про серйозність ситуації, всупереч офіційним заявам Москви.

Варто зауважити, що у ті ж години російське Міноборони звітувало про масований наліт українських дронів. За їхніми даними, в ніч з 6 на 7 серпня було нібито збито 31 безпілотник над Азовським морем і ще 11 – над територією тимчасово окупованого Криму. Ці цифри вказують, що інцидент із "Вышним Волочком" стався на фоні активних атак українських безпілотних сил у регіоні.

Пошкодження малого ракетного корабля "Вышний Волочек" проєкту 21631 "Буян-М" після зіткнення з цивільним танкером Фото: Telegram

