Незаметность против подвижности: кто победит в бою Су-57 и F-35

Российская Федерации использует истребители Су-57 Felon для защиты одного из самых ценных военных объектов — Крымского моста, которому время от времени угрожают украинские дроны, морские и летающие. Кроме того, 12 таких самолетов согласился заказать Алжир. Тем временем западные страны стоят в очереди, чтобы получить стелс-истребители F-35 Lightning II. Если российский и американский истребители встретятся в воздушном бою, то какой из них будет иметь преимущество?

Су-57 показал исключительную маневренность после сваливания благодаря мощным двигателям и соплам с управлением вектором тяги, что теоретически дает ему преимущество над неповоротливым F-35 Lightning II в ближнем бою.

Фокус перевел обзор "Российский Су-57 мог бы превзойти американские истребители, если бы Россия смогла его построить" военного аналитика Гаррисона Касса для портала The National Interest. Аналитик сравнил возможности Су-57 и F-35 и объяснил, есть ли преимущества у российского самолета, если произошел бы догфайт (воздушный бой) с американским истребителем.

Российский Су-57 часто считается соперником американских F-22 Raptor или F-35 Lightning II. Су-57, который называют первым в истории России истребителем пятого поколения, может похвастаться стелс-технологиями и многофункциональностью. Поскольку Россия разработала этот самолет после своих американских коллег, широко распространено мнение, что характеристики двух американских истребителей сыграли определенную роль в проектировании российского самолета — с учетом того, что эти два самолета могут однажды сойтись в воздушном бою.

Но сможет ли Су-57 превзойти своих американских соперников? Прямое сравнение Су-57 и американских истребителей пятого поколения по техническим характеристикам и самой философии проектирования показывает различия в промышленной базе, доктринах и технологических возможностях двух стран.

Самолеты Су-57 и F-35 — основные технические характеристики Фото: National interest

У Су-57 есть серьезные недостатки

На бумаге Су-57 выглядит великолепно. Этот двухмоторный многоцелевой самолет, предназначенный для обеспечения превосходства в воздухе и нанесения ударов, имеет небольшую радиолокационную заметность (RCS), двигатели с управлением вектором тяги для сверхманевренности, внутренние отсеки для вооружения и возможность нести широкий спектр боеприпасов. На первый взгляд, это ставит его в один ряд с американскими аналогами. Теоретически Су-57 сочетает в себе стелс-возможности F-22 и гибкость F-35, сохраняя при этом пилотажные свойства семейства Су-27/35. В рекламных материалах россияне хвастаются маневренностью, высокой скоростью и передовой авионикой Су-57.

На практике все несколько сложнее. Считается, что стелс-форма Су-57 гораздо менее совершенна, чем у его американских аналогов. Анализ RCS показывает, что, хотя лобовая часть Су-57 уменьшена, зазоры между панелями, внешние датчики и сопла двигателей приводят к более высокой заметности, чем у F-22 или F-35. Российские инженеры пытались компенсировать заметность Су-57 за счет усовершенствований РЭБ и маневренности, утверждая, что стелс — не панацея. Но в бою за пределами прямой видимости (BVR) против западных истребителей пятого поколения Су-57, вероятно, будет замечен вражескими самолетами, прежде чем сам сможет их увидеть.

Авионика Су-57 тоже не лишена недостатков. Самолеты типа F-35 могут объединять радар, инфракрасные датчики, каналы передачи данных и средства РЭБ в единую сенсорную систему. В результате летчик испытывает меньшую нагрузку и получает лучшую ситуационную осведомленность. Су-57, в свою очередь, оснащен передовым радаром AESA и инфракрасным устройством отслеживания, но не интегрирует информацию так же эффективно, как западные истребители. Российская промышленность испытывает трудности в отношении программного обеспечения, сетевых технологий и объединения данных сенсоров, которые стали отличительными чертами западных самолетов пятого поколения, а это означает, что летчик Су-57 будет хуже информирован и менее осведомлен, чем его западный коллега.

Российские истребители непревзойденные в догфайтах

Су-57 действительно превосходит американские аналоги в плане маневренности, что может дать ему преимущество. Благодаря мощным двигателям и соплам с управлением вектором тяги Су-57 демонстрирует исключительную маневренность после сваливания. А поскольку российская доктрина делает акцент на способности вести ближние воздушные бои, Су-57 был создан именно для этого. Таким образом, в ситуации догфайта с западным истребителем Су-57, скорее всего, будет иметь преимущество. При этом западные программы подготовки и доктрина уже давно отошли от боевых действий в пределах видимости (WVR), обучая летчиков полностью избегать сближения.

В конце концов, ни одно из этих сравнений в настоящее время не имеет реального значения. Дефициты оборонной промышленности России не позволили сколько-нибудь значительному количеству Су-57 попасть на передовую. Из-за задержек, превышения бюджета и ограниченного производства в строю находится лишь несколько Су-57, что намного меньше запланированных сотен. А с учетом продолжающихся санкций, проблем с цепочками поставок и экономических ограничений, с которыми сталкивается Россия, вряд ли производство Су-57 возрастет в ближайшем будущем. Между тем США уже поставили на вооружение более 1000 самолетов F-35, что дает им явное количественное преимущество, которое делает сравнение качества моделей самолетов бессмысленным.

Несмотря на количественные реалии, Су-57 остается амбициозным проектом. Возможно, он не стал настоящим аналогом западных истребителей пятого поколения, но по крайней мере символически вошел в пятое поколение, демонстрируя потенциал для высокоэффективных будущих программ.

Об авторе

Гаррисон Касс — старший автор отдела обороны и национальной безопасности в The National Interest. Касс — адвокат и бывший политический кандидат, который поступил на службу в ВВС США в качестве летчика-стажера, а затем был демобилизован по состоянию здоровья. Он специализируется на военной стратегии, аэрокосмической отрасли и вопросах глобальной безопасности.