В РФ разработали противодронные ПЗРК: что известно о комплексах "Гермес" и "Вектор"

Российские оружейники разработали несколько вариантов переносных зенитных комплексов, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Один из таких ППЗРК “Гермес” готовят к испытаниям до конца 2025 года.

Данный комплекс был показан в рамках форума "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС", который прошел на днях в Санкт-Петербурге, сообщает агентство ТАСС. Разработчики комплекса уточнили, что оружие еще не попало на украинский фронт.

"ППЗРК в зоне СВО еще не тестировали. Сейчас идут внутренние испытания. Я думаю, в ближайшие пару месяцев, до конца года, уже начнутся боевые испытания", — сказал собеседник российского агентства.

В связи с этим обозреватели Defense Express отметили, что "Гермес" классифицируется именно как противодронный переносной зенитный ракетный комплекс, при этом декларируется и опция использования оружия против вертолетов.

Согласно доступной информации, масса комплекса составляет 1,2 кг, дальность захвата целей — 500 м, а в качестве заряда используется гранатометный выстрел ВОГ-25.

Помимо "Гермеса", в России представили и другую инициативную разработку — противодронный ПЗРК "Вектор" c FPV-управлением. Ранее в открытых источниках демонстрировались кадры испытаний этого ППЗРК. Аналитики указывают, что оба комплекса могут иметь разное назначение на поле боя — изделие от "Кайсанта", по их словам, предполагается прежде всего для борьбы с разведывательными беспилотниками, а разработка "Вектора" — для противодействия дальнобойным ударным БПЛА.

Об эффективности этих решений пока ничего не известно, однако российские обозреватели пишут, что комплексы крайне необходимы солдатам ВС РФ на передовой для борьбы с БПЛА, тем более что проблем с боеприпасами ВОГ-25 у российских военных нет.

Ранее в Defense Express рассказали, что зенитный комплекс "Вектор" представляет собой образец, "сделанный школьниками за полгода". Однако он вызывает определенный интерес, так как в изделии применяются детали 3D-печати, а в качестве средства наведения выбрана оптическая система, основанная на методах машинного зрения.