Из "гаража" в серию: в РФ создали противодроновый ПЗРК с FPV-управлением (видео)

Российские разработчики представили переносной противодроновый зенитно-ракетный комплекс на базе мини-ракеты с управлением через FPV. Проект позиционируют как недорогой, и ориентированный на массовое применение против зенитных дронов и малогабаритной авиацией.

Данный комплекс разработан в рамках проекта "Вектор" и прошел очередные испытания. Соответствующие кадры были опубликованы 16 сентября в Telegram-канале разработчиков. На видео показан пуск и полет ракеты-перехватчика, которая стартовала из компактного контейнера с прямоугольным сечением. А сама зенитная ракета оснащена боевой частью от гранатометного осколочного боеприпаса ВОГ-17.

Оружие ВС РФ — ПЗРК "Вектор" против дронов

Как утверждают разработчики, прицельная дальность нового ПЗРК составляет 1,5-2 километра, а максимальная скорость перехватчика — более 450 километров в час.

ПЗРК от "Вектор": оценки экспертов

На данный образец вооружения обратили внимание аналитики издания Defense Express. По их словам, в июне создатели охарактеризовали образец как "сделанный школьниками за полгода". Однако на этапе подготовки к серийному производству были достигнуты договоренности с промышленной группой "Гермес" (Hermes), что предполагает переход от любительской сборки к промышленной сборке.

Аналитики отметили ряд конструктивных решений, который представляет определенный интерес. Во-первых, для удешевления и ускорения производства применяются методы 3D-печати как для пусковой установки, так и для корпуса миниатюрной твердотопливной ракеты. Во-вторых, в качестве средства наведения выбрана оптическая система, основанная на методах машинного зрения, в то время как традиционные ГСН (ИК-головки самонаведения) и лазерные системы разработчикам показались менее подходящими для условий перехвата малых и быстрых БПЛА.

Кроме того, на текущем тестовом этапе применяется FPV-пилотирование — оператор управляет ракетой в режиме "от первого лица" для отработки траектории и маневренности.

Разработчики отмечают, что опыт управления дронами помогает "доводить" ракету на скоростях порядка 360–500 км/ч; для сравнения — типичные зенитные дроны достигают скорости 300–350 км/ч. Это конечно же ниже по сравнению с классическими ПЗРК, которые предназначены для поражения высокоскоростных целей, однако этого достаточно для перехвата дронов.

Важно

В то же время метод донаведения требует больших навыков от оператора, а это соответственно упирается в более длительную подготовку бойцов.

В заключение аналитики подчеркнули, что проект выглядит достаточно эффективным, однако остается несколько открытых вопросов. Дело в том, что при данном способе поражения (кинетический контакт или взрывчатая направленная нагрузка) необходима точная наводки при высоких относительных скоростях цели и ракеты — это требует от оператора очень быстрой реакции.

"Пока можно сказать, что такое изделие имеет потенциал и даже способно найти свою нишу", — подытожили эксперты.

Напомним, инженеры ВСУ разработали собственную мобильную зенитную установку на базе наземной роботизированной платформы, оснастив ее переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) "Игла". Сообщалось, что система уже применялась в бою — с ее помощью был подбит российский вертолет.