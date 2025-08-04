Помогает выживать пехоте: бойцы ВСУ "скрестили" ПЗРК с наземным роботом, детали (фото)

Инженеры 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ разработали собственную мобильную зенитную установку на базе наземной роботизированной платформы (НРК), оснастив ее переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла».

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Согласно данным, опубликованным на официальной странице бригады в Instagram, система уже применялась в боевых условиях — сообщается о как минимум одном сбитом российском вертолете.

Военные отмечают, что использование дистанционно управляемой платформы с ПЗРК позволяет существенно повысить шансы на выживание пехоты при атаке вражеской авиации. Российские FPV-дроны все чаще отслеживают и блокируют действия бойцов, затрудняя применение традиционных ПЗРК с позиций в окопах. Таким образом, новая система позволяет дистанционно реагировать на появление вражеских вертолетов, самолетов или разведывательных БПЛА.

Наземный комплекс с ПЗРК "Игла" Испытания комплекса 28 ОМБр Испытания наземного комплекса с ПЗРК "Игла" НРК с интегрированным комплексом "Игла"

По информации “Милитарного”, разработка вызвала интерес среди волонтеров, которые уже объявили сбор средств на изготовление еще 10 таких платформ силами самой бригады. Инженеры обещают самостоятельно собрать комплексы на основе доступных комплектующих.

Обозреватели отметили, что это уже не первый случай использования НРК для задач на поле боя. В конце июля украинская компания Kvertus представила серийный образец мобильной системы радиоэлектронной борьбы под названием Kvertus AD Berserk, также основанной на наземной платформе. По задумке, она обеспечивает прикрытие при эвакуации раненых, поддерживает штурмовые группы и защищает логистические коридоры от дронов противника.

Основные характеристики ПЗРК 9К38 «Игла»

Дальность поражения: до 5,2 км

Высота поражения целей: до 3,5 км

Тип боевой части: осколочно-фугасная

Система наведения: тепловая головка самонаведения

Время приведения в боевое положение: менее 13 секунд

Масса ракеты: 10,8 кг

Скорость ракеты: до 570 м/с

Напомним, в конце мая армия США объявила о прорыве в развитии переносных зенитно-ракетных комплексов, представив модернизированный вариант ракеты FIM-92 Stinger с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Ранее мы писали, как бойцы ВСУ разработали уникальную модификацию громоздкого американского комплекса Dual Mount Stinger, превратив его в более мобильную систему, напоминающую малогабаритную версию ЗРК AN/TWQ-1 Avenger.