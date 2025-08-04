Допомагає виживати піхоті: бійці ЗСУ "схрестили" ПЗРК із наземним роботом, деталі (фото)

Інженери 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ розробили власну мобільну зенітну установку на базі наземної роботизованої платформи (НРК), оснастивши її переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК) "Ігла".

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Згідно з даними, опублікованими на офіційній сторінці бригади в Instagram, систему вже застосовували в бойових умовах — повідомляють про щонайменше один збитий російський вертоліт.

Військові зазначають, що використання дистанційно керованої платформи з ПЗРК дає змогу істотно підвищити шанси на виживання піхоти під час атаки ворожої авіації. Російські FPV-дрони все частіше відстежують і блокують дії бійців, ускладнюючи застосування традиційних ПЗРК з позицій в окопах. Таким чином, нова система дає змогу дистанційно реагувати на появу ворожих вертольотів, літаків або розвідувальних БПЛА.

Наземний комплекс із ПЗРК "Голка" Випробування комплексу 28 ОМБр Випробування наземного комплексу з ПЗРК "Голка" НРК з інтегрованим комплексом "Голка"

За інформацією "Мілітарного", розробка викликала інтерес серед волонтерів, які вже оголосили збір коштів на виготовлення ще 10 таких платформ силами самої бригади. Інженери обіцяють самостійно зібрати комплекси на основі доступних комплектуючих.

Оглядачі зазначили, що це вже не перший випадок використання НРК для завдань на полі бою. Наприкінці липня українська компанія Kvertus представила серійний зразок мобільної системи радіоелектронної боротьби під назвою Kvertus AD Berserk, також заснованої на наземній платформі. За задумом, вона забезпечує прикриття під час евакуації поранених, підтримує штурмові групи та захищає логістичні коридори від дронів противника.

Основні характеристики ПЗРК 9К38 "Ігла"

Дальність ураження: до 5,2 км

Висота ураження цілей: до 3,5 км

Тип бойової частини: осколково-фугасна

Система наведення: теплова головка самонаведення

Час приведення в бойове положення: менше 13 секунд

Маса ракети: 10,8 кг

Швидкість ракети: до 570 м/с

Нагадаємо, наприкінці травня армія США оголосила про прорив у розвитку переносних зенітно-ракетних комплексів, представивши модернізований варіант ракети FIM-92 Stinger з прямоточним повітряно-реактивним двигуном.

Раніше ми писали, як бійці ЗСУ розробили унікальну модифікацію громіздкого американського комплексу Dual Mount Stinger, перетворивши його на більш мобільну систему, що нагадує малогабаритну версію ЗРК AN/TWQ-1 Avenger.