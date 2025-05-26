Легендарний ПЗРК Stinger проходить модернізацію: деталі поліпшення (відео)

Армія США оголосила про прорив у розвитку переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), представивши модернізований варіант ракети FIM-92 Stinger з прямоточним повітряно-реактивним двигуном.

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Про це 26 травня повідомили оглядачі Army Recognition.

Розробку, що реалізується в рамках програми Red Wasp, було продемонстровано на полігоні ракетного центру Командування з розвитку бойових можливостей армії США в Редстоуні штат Алабама.

Оновлена ракета, зберігши традиційне компонування ПЗРК, отримала нову силову установку з подвійним циклом: спочатку працює стандартний твердопаливний прискорювач, потім — прямоточний двигун, що використовує атмосферний кисень. Ця технологія забезпечує стійку тягу протягом усього польоту і дає змогу уражати цілі на значно більших дистанціях порівняно з класичними ПЗРК. Передбачувана дальність перевищує стандартну дальність FIM-92 на 5 км, хоча точні параметри поки що не розкриваються.

Необхідність модернізації ПЗРК

Базова модель FIM-92 Stinger, що надійшла на озброєння США 1981 року, довела свою ефективність під час війни в Афганістані та в десятках наступних конфліктів, зокрема й у війні в Україні. Однак в умовах масового застосування безпілотників, а також більш високоманеврених і швидкісних повітряних платформ, вимоги до ПЗРК значно зросли.

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Аналітики зазначають, що програма Red Wasp пропонує вирішення цих завдань. За 18 місяців американські інженери реалізували концепт прямоточного двигуна в обмеженому обсязі корпусу Stinger, забезпечивши значне збільшення дальності стрільби.

Успішні льотні випробування, проведені 2024 року, підтвердили здатність модернізованої ракети вражати повітряні цілі за межами зони досяжності базової моделі. Наступний етап включає випробування нових типів палива і теплоізоляції влітку 2025 року на полігоні Дагвей.

Таким чином, у разі успішної реалізації програма Red Wasp дасть змогу замінити старі модифікації FIM-92 в арсеналах США і союзників, запропонувавши гнучку, модульну і більш смертоносну альтернативу.

Раніше повідомлялося, що українські військові розробили унікальну модифікацію американського комплексу Dual Mount Stinger, перетворивши його на більш мобільну систему. У підсумку вийшла система, яка нагадує малогабаритну версію ЗРК AN/TWQ-1 Avenger.