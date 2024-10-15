У США шукають заміну ракетам Stinger: що відомо про проєкт NGSRI

Планується, що нова розробка перевершуватиме Stinger за швидкістю, стійкістю до перешкод, а також матиме поліпшену ефективність ураження БПЛА.

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Найбільший виробник озброєння Lockheed Martin готується до демонстрації своєї новітньої розробки — зенітної ракети ближньої дії. Ця зброя є результатом роботи над проєктом Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI), який був ініційований армією США 2023 року з метою заміни ракети Stinger. Про це 14 жовтня повідомив ресурс Janes.

Збір пропозицій від розробників у цьому напрямі розпочався ще 2020 року, і нині в межах цього проєкту Lockheed Martin конкурує з іншою військово-промисловою компанією Raytheon.

Нова ракета буде представлена на виставці AUSA, де оглядачі видання встигли поспілкуватися з представниками Lockheed Martin. Вони розповіли, що ракета вже проходила випробування у військах на початку 2024 року. Але наступний важливий етап — льотні випробування, які намічені на 2025 рік і мають бути завершені до жовтня.

Проєкт NGSRI передбачає суворі терміни розробки: завершення всіх робіт, включно з випробуваннями та укладенням угод на виробництво, заплановано на 2026 рік. А початок дрібносерійного виробництва очікується вже у 2026-2027 роках.

Технічні вимоги до ракети

Згідно з відомими вимогами, нова ракета повинна запускатися з наявних пускових установок, що означає, що її габарити будуть ідентичні габаритам Stinger. Однак ракета перевершуватиме попередника за низкою характеристик, включно з:

збільшену швидкість,

стійкість до перешкод,

поліпшену ефективність ураження безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Крім цього, для нової ракети планується розробка пускових установок нового покоління на базі сучасних цифрових технологій.

Коментуючи подію, оглядачі Defense Express зазначили, що про конкурентну розробку від компанії Raytheon, яка нині відповідає за відновлене виробництво Stinger, поки що не надходило новин.

"Водночас рестарт їх виробництва виявився доволі складним завданням. Для цього знадобилось не лише переконструювати ракету, а й "мобілізувати" пенсіонерів для її збирання", — наголосили аналітики.

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Нагадаємо, 16 вересня компанія Lockheed Martin продемонструвала нову версію крилатої ракети повітряного базування JASSM-XR (AGM-158 XR) зі збільшеною дальністю польоту. Її радіус ураження можна порівняти з відомими Tomahawk, він досягає 1 600 км.