В США ищут замену ракетам Stinger: что известно о проекте NGSRI

Планируется, что новая разработка будет превосходить Stinger по скорости, устойчивости к помехам, а также будет иметь улучшенную эффективность поражения БПЛА.

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Крупнейший производитель вооружения Lockheed Martin готовится к демонстрации своей новейшей разработки — зенитной ракеты ближнего действия. Это оружие является результатом работы над проектом Next Generation Short Range Interceptor (NGSRI), который был инициирован армией США в 2023 году с целью замены ракеты Stinger. Об этом 14 октября сообщил ресурс Janes.

Сбор предложений от разработчиков в этом направлении начался еще в 2020 году, и в настоящее время в рамках этого проекта Lockheed Martin конкурирует с другой военно-промышленной компанией Raytheon.

Новая ракета будет представлена на выставке AUSA, где обозреватели издания успели пообщаться с представителями Lockheed Martin. Они рассказали, что ракета уже проходила испытания в войсках в начале 2024 года. Но следующий важный этап — летные испытания, которые намечены на 2025 год и должны быть завершены до октября.

Проект NGSRI предусматривает строгие сроки разработки: завершение всех работ, включая испытания и заключение соглашений на производство, запланировано на 2026 год. А начало мелкосерийного производства ожидается уже в 2026-2027 годах.

Технические требования к ракете

Согласно известным требованиям, новая ракета должна запускаться из существующих пусковых установок, что означает, что ее габариты будут идентичны габаритам Stinger. Однако ракета будет превосходить предшественника по ряду характеристик, включая:

увеличенную скорость,

устойчивость к помехам,

улучшенную эффективность поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо этого, для новой ракеты планируется разработка пусковых установок нового поколения на базе современных цифровых технологий.

Комментируя событие обозреватели Defense Express отметили, что о конкурентной разработке от компании Raytheon, которая в настоящее время отвечает за восстановленное производство Stinger, пока не поступало новостей.

"В то же время рестарт их производства оказался довольно сложной задачей. Для этого понадобилось не только переконструировать ракету, но и "мобилизовать" пенсионеров для ее сборки", — подчеркнули аналитики.

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Напомним, 16 сентября компания Lockheed Martin продемонстрировала новую версию крылатой ракеты воздушного базирования JASSM-XR (AGM-158 XR) с увеличенной дальностью полета. Ее радиус поражения сопоставим с известными Tomahawk и достигает 1 600 км.