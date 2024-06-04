В Украине разработали тренажер к ПЗРК Stinger: в чем его особенность (видео)

Лазерный тренажер полностью повторяет оригинал, а затем военные могут "набить руку" на нем прежде чем перейти к использованию реального ПЗРК Stinger.

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Украинская армия имеет на вооружении американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Для овладения ПЗРК в Украине разработали лазерный тренажер. Об этом сообщает "Мілітарний".

Компания Skiftech разработала лазерный тренажер ПЗРК Stinger. Военные успешно испытали разработку и он полностью повторяет конструкцию реального ПЗРК. Он имеет такой же вес, а также: блок охлаждения, который нагревается, системы наведения, предохранитель, прицел и другие детали.

Для военных тренажер позволит полностью овладеть комплексом при различных погодных условиях, потому что он является переносным. Таким образом военные смогут проходить тренировки на открытой местности. Как отмечают в издании, с ПЗРК Stinger можно отработать 1000 выстрелов, а затем метко работать с реального комплекса.

Работает тренажер со специальным приложением, которое показывает инструктору действия стрелка. Инструктор может включить для оператора испытания, при которых воздушная цель будет выпускать тепловые ловушки. Тренажер не только повторяет реальный образец, но и имеет такие же органы осязания и чувствительности при отработке по цели. Военные могут тренироваться сбивать самолеты, вертолеты и беспилотники.

Напомним, 11 апреля в ВСУ показали, как сбивают российский "Шахед" из ПЗРК Stinger.

В начале года СМИ писали, что в США восстанавливают 1900 ракет FIM-92 Stinger, которые считались непригодными к использованию.