В Україні розробили тренажер до ПЗРК Stinger: в чому його особливість (відео)

Лазерний тренажер повністю повторює оригінал, а відтак військові можуть "набити руку" на ньому перш ніж перейти до використання реального ПЗРК Stinger.

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Українська армія має на озброєні американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Для опанування ПЗРК в Україні розробили лазерний тренажер. Про це повідомляє "Мілітарний".

Компанія Skiftech розробила лазерний тренажер ПЗРК Stinger. Військові успішно випробували розробку й він повністю повторює конструкцію реального ПЗРК. Він має таку ж вагу, а також: блок охолодження, який нагрівається, системи наведення, запобіжник, приціл та інші деталі.

Для військових тренажер дозволить повністю опанувати комплекс за різних погодних умов, бо він є переносним. Таким чином військові зможуть проходити тренування на відкритій місцевості. Як зазначають у виданні, з ПЗРК Stinger можна відпрацювати 1000 пострілів, а потім влучно працювати з реального комплексу.

Працює тренажер зі спеціальним застосунком, який показує інструктору дії стрілка. Інструктор може включити для оператора випробування, при яких повітряна ціль випускатиме теплові пастки. Тренажер не тільки повторює реальний зразок, але і має такі ж органи дотику та чутливості при відпрацюванні по цілі. Військові можуть тренуватися збивати літаки, гелікоптери та безпілотники.

Нагадаємо, 11 квітня в ЗСУ показали, як збивають російський "Шахед" з ПЗРК Stinger.

На початку року ЗМІ писали, що у США відновлюють 1900 ракет FIM-92 Stinger, які вважалися непридатними до використання.