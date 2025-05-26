Легендарный ПЗРК Stinger проходит модернизацию: детали улучшения (видео)

Армия США объявила о прорыве в развитии переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), представив модернизированный вариант ракеты FIM-92 Stinger с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

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Об этом 26 мая сообщили обозреватели Army Recognition.

Разработка, реализуемая в рамках программы Red Wasp, была продемонстрирована на полигоне ракетного центра Командования по развитию боевых возможностей армии США в Редстоуне штат Алабама.

Обновленная ракета, сохранив традиционную компоновку ПЗРК, получила новую силовую установку с двойным циклом: сначала работает стандартный твердотопливный ускоритель, затем — прямоточный двигатель, использующий атмосферный кислород. Эта технология обеспечивает устойчивую тягу на всём протяжении полета и позволяет поражать цели на значительно больших дистанциях по сравнению с классическими ПЗРК. Предполагаемая дальность превышает стандартную дальность FIM-92 в 5 км, хотя точные параметры пока не раскрываются.

Необходимость модернизации ПЗРК

Базовая модель FIM-92 Stinger, поступившая на вооружение США в 1981 году, доказала свою эффективность в ходе войны в Афганистане и в десятках последующих конфликтов, включая войну в Украине. Однако в условиях массового применения беспилотников, а также более высокоманевренных и скоростных воздушных платформ, требования к ПЗРК значительно выросли.

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Аналитики отмечают, что программа Red Wasp предлагает решение этих задач. За 18 месяцев американские инженеры реализовали концепт прямоточного двигателя в ограниченном объёме корпуса Stinger, обеспечив значительное увеличение дальности стрельбы.

Успешные летные испытания, проведённые в 2024 году, подтвердили способность модернизированной ракеты поражать воздушные цели за пределами зоны досягаемости базовой модели. Следующий этап включает испытания новых типов топлива и теплоизоляции летом 2025 года на полигоне Дагвей.

Таким образом в случае успешной реализации программа Red Wasp позволит заменить старые модификации FIM-92 в арсеналах США и союзников, предложив гибкую, модульную и более смертоносную альтернативу.

Ранее сообщалось, что украинские военные разработали уникальную модификацию американского комплекса Dual Mount Stinger, превратив его в более мобильную систему. В итоге получилась система, которая напоминает малогабаритную версию ЗРК AN/TWQ-1 Avenger.