США имеют источник редкоземельных металлов для F-35, и он не на Земле, — аналитик

США обеспокоены нехваткой редкоземельных металлов, которые используются в истребителях F-35 и также в крылатых ракетах "Томагавк". Монополистом этих элементов является Китай, который ввел лицензирование дефицитного сырья. Аналитик рассказал, что над головами американцев каждую ночь появляется неисчерпаемый источник элементов, которые можно добыть и не зависеть от КНР.

По мнению ученых, на Луне есть тяжелые редкоземельные минералы, необходимые для разработки передовых военных технологий, например, истребителя F-35.

Фокус перевел статью аналитика по безопасности Брэндона Дж. Вайхерта для портала The National Interest, посвященную проблеме с редкоземельными металлами. Аналитик объяснил, как США могут преодолеть дефицит и стать независимыми от капризов КНР. При этом цена вопроса — всего 65 млрд долл.

Китайская Народная Республика (КНР) закрепила за собой основные известные мировые залежи редкоземельных минералов. К тому же китайцы вырвались в лидеры по переработке редкоземельных минералов во всем мире.

Умело пользуясь чрезмерной зависимостью США от редкоземельных минералов для производства высокотехнологичной продукции, Пекин усложняет и без того непростую позицию Америки в торговой войне благодаря контролю над этим важнейшим ресурсом. Пока что у американцев нет никаких обходных путей.

Почему тяжелые редкоземельные минералы так важны

США не хватает как перерабатывающих мощностей, необходимых для очистки редкоземельных минералов, так и самих тяжелых редкоземельных элементов. Соединенные Штаты имеют богатые запасы легких редкоземельных минералов. Но для производства современного оружия и платформ вроде стелс-истребителя F-35 Lightning II важны именно тяжелые минералы. Китай не стал вводить жесткий экспортный контроль над легкими редкоземельными элементами, прекрасно понимая, что американцы могут добыть их из земли в случае необходимости.

С тяжелыми редкоземельными элементами все совершенно иначе. Запасы таких элементов есть в Австралии — это одна из причин, почему американские лидеры отчаянно пытаются помочь Австралии расширить добычу редкоземельных минералов. Но даже с помощью американцев не стоит рассчитывать, что Австралия поможет избавиться от господствующего положения, которого добились китайцы.

Однако есть одно место, которое могло бы стать практически неисчерпаемым источником тяжелых редкоземельных минералов, необходимых США для поддержания своей промышленной базы и создания передовых технологий для противостояния с Китаем.

Я знаю, что это прозвучит безумно. Но Соединенные Штаты могли бы рассмотреть возможность реализации Манхэттенского проекта по добыче полезных ископаемых в космосе: по мнению ученых, Луна, находящаяся всего в нескольких днях пути от Земли, богата тяжелыми редкоземельными минералами.

Добыча полезных ископаемых на Луне — не такая уж и безумная идея

Исследование 2009 года показало, что правительству США нужно будет вложить около 35 миллиардов долларов в создание постоянной обитаемой базы по добыче полезных ископаемых на Луне, а в дальнейшем — более 7 миллиардов долларов в год на ее содержание. В пересчете на курс 2025 года это составляет примерно 65 миллиардов долларов. Это немалая, но относительно небольшая цена за то, чтобы полностью отказаться от китайских редкоземельных минералов.

Кроме того, создание постоянного обитаемого поселения на Луне не только усилило бы общее технологическое развитие Америки, обеспечив при этом ее доминирование в космосе, но и повысило бы престиж США.

Ученые считают, что на Луне есть тяжелые редкоземельные минералы в таких местах, как террейн Procellarum KREEP (K — это химическое обозначение калия в сочетании с аббревиатурой "редкоземельные элементы" (REE), а P — химический символ фосфата). Лунный базальт можно найти на давно неактивных вулканических равнинах на поверхности Луны, и, вероятно, он содержит большое количество тяжелых редкоземельных элементов и обедненных легких редкоземельных элементов. Также одно из двух крупнейших месторождений редкоземельных минералов находится в бассейне Южный полюс-Эйткен (SPA) на Луне.

США и Китай уже вступили в гонку строительства постоянных поселений на южном полюсе Луны, а исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи недавно выступил за размещение там ядерного реактора перед созданием постоянной базы для астронавтов NASA.

Считается, что в лунных высокогорьях выше концентрация европия, который является ключевым редкоземельным элементом. Исследование Boeing, которое цитирует Reuters, утверждает: "На Луне присутствуют редкоземельные металлы, в том числе скандий, иттрий и все 15 видов лантаноидов". Скандий и иттрий входят в число тяжелых редкоземельных минералов, необходимых для производства электронных компонентов, лазеров, сверхпроводников и других технологий.

Чтобы перегнать Китай, руководство США должно мыслить нестандартно

Никто в Вашингтоне не хочет обсуждать эту тему, отчасти потому, что большинство американских политиков считают космос пустой тратой денег, а также потому, что политики постоянно говорят о высокой стоимости.

Но для страны, которая оставила своим гражданам государственный долг и дефицит в размере 37 триллионов долларов, странно жалеть 65 миллиардов долларов — особенно с учетом всех выгод, которые могут получить Соединенные Штаты.

В любом случае, наиболее надежный способ избавиться от зависимости Америки от редкоземельных минералов — немедленно начать добычу полезных ископаемых на Луне и других соседних небесных телах, таких как астероиды.

Хватит ли американским лидерам смелости принять этот вызов, или же они смиренно обратятся к своим новым китайским партнерам в поисках более приземленных решений?

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline.