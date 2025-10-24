Российский БДК "Александр Шабалин" перекрыл торговый путь у берегов Германии (фото)

Россия продолжает демонстрировать активность в Балтийском море, усиливая военно-морское присутствие вблизи побережья Германии и Дании. Недавно к востоку от немецкого острова Фемарн был замечен БДК "Александр Шабалин", который находится под наблюдением федеральной полиции и ВМС Германии.

Большой десантный корабль Балтийского флота РФ "Александр Шабалин" встал на якорь у входа в Любецкую бухту у побережья Германии. Присутствие российского военного судна вблизи судоходного пролива Фемарн-Бельт вызвало тревогу у немецких и датских военных, а также осложнило работу рыбаков и исследовательских судов. Об этом сообщает издание Kieler Nachrichten.

Российский корабль прибыл в район 19 октября и бросил якорь таким образом, что оказался на пути торговых судов, следующих из Балтийского моря в Северное через пролив Фемарн-Бельт.

С борта немецкого острова Фемарн десантный корабль хорошо различим визуально, а за его передвижением ведут наблюдение немецкий патрульный катер Bamberg и датское патрульное судно. Причем для усиления контроля германские ВМС направили из Киля вспомогательный корабль Werra.

БДК "Александр Шабалин" у берегов Германии Фото: Открытые источники

В полиции Германии подтвердили, что "Александр Шабалин" находится за пределами территориальных вод страны и не нарушает международные нормы судоходства. Однако, по данным Kieler Nachrichten, присутствие российских военных кораблей создает трудности для гражданских и научных судов.

Помимо БДК в этом районе был замечен эсминец "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота РФ, который прибыли из Мурманска в мае. С тех пор он восемь раз появлялся у Фемарна. По мнению авторов публикации, его присутствие связано с танкерами "теневого флота" и российскими военными транспортами.

Российский эсминец "Вице-адмирал Кулаков" проекта 1155 Фото: Википедия

"В последнее время мы видим, что российский флот направляет военно-морские подразделения в определенные районы Балтийского моря и размещает их там. С помощью такого большого корабля просто демонстрируется присутствие вблизи морских путей, которые также используются танкерами", — заявил в комментариях руководитель отдела морской стратегии и безопасности Института политики безопасности Университета Киля Йоханнес Петерс.

Ранее БДК "Александр Шабалин" уже оказывался в центре внимания — в момент инцидента с дронами над Данией корабль находился недалеко от Копенгагена с отключенной системой идентификации AIS. По мнению наблюдателей, нахождение десантного корабля у побережья Германии может быть частью разведывательной миссии или элементом гибридных действий России в акватории Балтийского моря.