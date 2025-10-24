Російський БДК "Александр Шабалин" перекрив торговий шлях біля берегів Німеччини (фото)

Росія продовжує демонструвати активність у Балтійському морі, посилюючи військово-морську присутність поблизу узбережжя Німеччини та Данії. Нещодавно на схід від німецького острова Фемарн був помічений ВДК "Александр Шабалин", який перебуває під наглядом федеральної поліції та ВМС Німеччини.

Великий десантний корабель Балтійського флоту РФ "Александр Шабалин" став на якір біля входу в Любецьку бухту біля узбережжя Німеччини. Присутність російського військового судна поблизу судноплавної протоки Фемарн-Бельт викликала тривогу у німецьких і данських військових, а також ускладнила роботу рибалок і дослідницьких суден. Про це повідомляє видання Kieler Nachrichten.

Російський корабель прибув у район 19 жовтня і кинув якір таким чином, що опинився на шляху торгівельних суден, які прямують із Балтійського моря в Північне через протоку Фемарн-Бельт.

З борту німецького острова Фемарн десантний корабель добре помітний візуально, а за його пересуванням ведуть спостереження німецький патрульний катер Bamberg і данське патрульне судно. Причому для посилення контролю німецькі ВМС направили з Кіля допоміжний корабель Werra.

БДК "Олександр Шабалін" біля берегів Німеччини Фото: Відкриті джерела

У поліції Німеччини підтвердили, що "Александр Шабалин" перебуває за межами територіальних вод країни і не порушує міжнародних норм судноплавства. Однак, за даними Kieler Nachrichten, присутність російських військових кораблів створює труднощі для цивільних і наукових суден.

Крім ВДК у цьому районі був помічений есмінець "Вмце-адмирал Кулаков" Північного флоту РФ, який прибув із Мурманська в травні. Відтоді він вісім разів з'являвся біля Фемарна. На думку авторів публікації, його присутність пов'язана з танкерами "тіньового флоту" і російськими військовими транспортами.

Російський есмінець "Віце-адмірал Кулаков" проекту 1155 Фото: Вiкiпедiя

"Останнім часом ми бачимо, що російський флот направляє військово-морські підрозділи до певних районів Балтійського моря та розміщує їх там. За допомогою такого великого корабля просто демонструється присутність поблизу морських шляхів, які також використовуються танкерами", — заявив у коментарях керівник відділу морської стратегії та безпеки Інституту політики безпеки Університету Кіля Йоганнес Петерс.

Раніше ВДК "Александр Шабалин" уже опинявся в центрі уваги — у момент інциденту з дронами над Данією корабель перебував недалеко від Копенгагена з відключеною системою ідентифікації AIS. На думку спостерігачів, перебування десантного корабля біля узбережжя Німеччини може бути частиною розвідувальної місії або елементом гібридних дій Росії в акваторії Балтійського моря.