Из-за атак: власти РФ начали искать "добровольцев" для охраны и противодействия БпЛА на крупный нефтетерминал в Балтике

Чиновники Ленинградской области России начали искать добровольцев для охраны одного из крупнейших нефтетерминалов в порту в Балтийском море. Их в частности призывают участвовать в мобильных огневых группах для противодействия беспилотникам.

Военный комиссариат Ленинградской области призывает россиян добровольно присоединиться к защите объектов в порту и предлагает зарплату "добровольцам" в размере 15 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

Чиновники объявили о наборе добровольцев на "службу в составе мобильной огневой группы по защите особо важного государственного объекта (нефтебаза, г. Усть-Луга) и противодействия беспилотникам", как цитирует медиа объявление местных властей.

Как предполагают в канале, вероятно, речь идет об обороне объекта на территории одного из крупнейших нефтепродуктовых комплексов Балтийского моря — порта Усть-Луга. Там расположен ряд важных объектов нефтяной промышленности России, в частности нефтебаза "Транснефть-Балтика", нефтеналивной терминал "Усть-Луга Ойл", терминал по переработке газового конденсата, а также другие промышленные и логистические объекты.

В группу добровольцев в частности призывают резервистов. Им предлагают подписать контракт на 3 года. В договоре прописано, что они должны защищать нефтепродукты от атак беспилотников по расписанию 2 через 2 месяца.

Одно из таких объявлений гласит о том, что зарплата добровольцев будет составлять в районе от 15 до 30 тысяч рублей.

Российские власти начали набирать добровольцев для охраны объектов нефтяной инфраструктуры из-за продолжающихся атак украинских беспилотников.

Напомним, 1 октября военный эксперт Дмитрий Снегирев в колонке Фокуса объяснил, как украинские дроны парализуют экспорт топлива с российских НПЗ.

Также в конце августа в Reuters сообщали, что удар украинских дронов на месяц вывел из строя российский нефтепродуктовый терминал в поселке Усть-Луга рядом с Санкт-Петербургом.