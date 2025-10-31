На тлі атак: влада РФ почала шукати "добровольців" для охорони і протидії БпЛА на великий нафтотермінал у Балтиці

Чиновники Ленінградської області Росії почали шукати добровольців для охорони одного з найбільших нафтотерміналів у порту в Балтійському морі. Їх зокрема закликають долучатися до мобільних вогневих груп для протидії безпілотникам.

Військовий комісаріат Ленінградської області закликає росіян добровільно долучитися до захисту об'єктів у порту й пропонує зарплату "добровольцям" у розмірі 15 тисяч рублів у місяць. Про це пише Telegram-канал ASTRA.

Чиновники оголосили про набір добровольців на "службу у складі мобільної вогневої групи із захисту особливо важливого державного об'єкта (нафтобаза, м. Усть-Луга) та протидії безпілотникам", як цитує медіа оголошення місцевої влади.

Як припускають у каналі, ймовірно, йдеться про оборону об'єкта на території одного з найбільших нафтопродуктових комплексів Балтійського моря — порту Усть-Луга. Там розташована низка важливих об'єктів нафтової промисловості Росії, зокрема нафтобаза "Транснефть-Балтика", нафтовантажний термінал "Усть-Луга Ойл", термінал з перероблення газового конденсату, а також інші промислові та логістичні об'єкти.

До групи добровольців зокрема закликають резервістів. Їм пропонують підписати контракт на 3 роки. У договорі прописано, що вони повинні захищати нафтопродукти від атак безпілотників за розкладом 2 через 2 місяці.

Одне з таких оголошень свідчить про те, що зарплата добровольців складатиме у районі від 15 до 30 тисяч рублів.

Російська влада почала набирати добровольців для охорони об'єктів нафтової інфраструктури через тривалі атаки українських безпілотників.

Нагадаємо, 1 жовтня військовий експерт Дмитро Снегирьов у колонці Фокусу пояснив, як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ.

Також наприкінці серпня у Reuters повідомляли, що удар українських дронів на місяць вивів з ладу російський нафтопродуктовий термінал у селищі Усть-Луга поруч із Санкт-Петербургом.