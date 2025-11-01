Слабое звено: хотят ли генералы Путина прекращения войны в Украине

Президент России Владимир Путин может сместить начальника штаба Министерства обороны РФ, генерала Валерия Герасимова, поскольку тот 14 месяцев не может захватить Покровск, сообщили росСМИ. Два года назад, после десятимесячных боев в Бахмуте, Путин пережил бунт руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который во главе сотни солдат дошел почти до Москвы. Аналитик исследовал, есть ли в российской армии топофицеры, которые не побоялись бы выступить против Кремля.

Все больше действующих и отставных российских офицеров негласно ставят под сомнение стратегию Владимира Путина в отношении Украины, утверждая, что война истощает человеческие ресурсы, разрушает экономику и ведет РФ к катастрофе.

Фокус перевел статью "Хотят ли генералы Путина прекращения войны в Украине?" военного аналитика Рубера Джонсона для портала National Security Journal. Джонсон отыскал офицеров ВС РФ, которые имеют вес в российской армии, и попытался объяснить, осмелятся ли они на протест.

Хотят ли путинские генералы прекращения войны в Украине?

На фоне все более открытого внутреннего недовольства правлением президента России Владимира Путина и сообщений о почти варварском обращении командиров с российскими солдатами на передовой в высших эшелонах власти нарастает обеспокоенность ходом войны в Украине.

В закулисных беседах звучит мысль, что эту войну нужно прекратить, пока не стало слишком поздно, чтобы избежать катастрофических последствий для российского государства.

Некоторые высокопоставленные отставные военные лидеры России били тревогу еще до начала войны, предрекая катастрофу для ВС РФ, которая действительно развернулась в годы после вторжения в феврале 2022 года.

Отставной генерал-полковник Леонид Ивашов, председатель Всероссийского офицерского собрания, выступил с публичным заявлением еще до начала войны. В своем заявлении он призвал президента России Владимира Путина уйти в отставку под угрозой отстранения от власти в соответствии с конституционными процедурами из-за возможного вторжения в Украину.

Чтобы никто не усомнился в искренности его послания, 78-летний Ивашов после публичного заявления дал интервью одному из немногих оставшихся на то время либеральных российских СМИ — радиостанции "Эхо Москвы".

В интервью он настаивал, что выступает не только от своего имени, но и от имени собрания офицеров в отставке и резервистов, интересы которых он представляет.

Ивашов рассказал, что коллективное заявление организации было отредактировано и переработано в ходе внутренних обсуждений, причем некоторые отставные военные выступали за более мягкую линию в отношении Путина. Однако другие требовали использовать еще более жесткие формулировки.

В своем довольно сдержанном радиоинтервью Ивашов также пояснил, что действующие офицеры, по понятным причинам, не могут свободно выражать свое мнение, и подчеркнул, что он обращается к небольшой аудитории "Эха Москвы". Одна из немногих российских радиостанций, которым хватало мужества критиковать режим Путина, вскоре была вынуждена закрыться.

Взгляд из высоких военных эшелонов

До распада Советского Союза в 1991 году Ивашов занимал должность старшего помощника министра обороны страны и начальника отдела по общим вопросам министерства. Он занимал и другие высокие военные должности и командовал войсками до выхода на пенсию — или, как некоторые считают, до вынужденной отставки по решению Путина — в 2001 году. В его обязанности в то время входили многочисленные переговоры с НАТО и военными США.

С тех пор Ивашов считает полномасштабное вторжение Путина в Украину серьезной ошибкой, которая вредит как внутренней, так и внешней ситуации вокруг России. Учитывая его предыдущие должности, многие считают его точку зрения серьезной и не мотивированной политическими или личными интересами.

Ивашов предсказал, что затяжная война ослабит экономику страны и углубит и без того близкий демографический кризис. Он предупреждал, что на международной арене Россия потеряет друзей и рискует вступить в войну с НАТО. Его предсказания оказались до жестокости точными.

Ивашов последовательно обвиняет Путина в том, что он рискует "окончательно разрушить российскую государственность и истребить коренное население страны". Он предупреждал, что реальную опасность для России представляют не НАТО и не Запад, а "нежизнеспособность государственной модели, полная несостоятельность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и дезорганизация общества". В таких условиях, как он пишет, "ни одна страна не продержится долго".

Несмотря на то, что Кремль обычно безжалостно подавляет любые проявления инакомыслия, Ивашов до сих пор продолжает публично критиковать вторжение.

В декабре 2024 года он выступил с длинным монологом на UA RUS Online, предупредив, что Путина и его ближайшее окружение в Кремле могут вскоре постигнуть та же участь, что и режим свергнутого сирийского диктатора Башара аль-Асада.

Курс Путина на конфронтацию

Сообщается, что действующие российские генералы и другие высокопоставленные чиновники все чаще критикуют основы политики Путина.

Похоже, Путин взял курс на конфронтацию с военным командованием, которое наблюдает за крахом своей армии в результате такой политики.

Одно из их опасений заключается в том, что Путин упорно придерживается тех же максималистских требований, которые он выдвигал с первого дня войны. Офицеров беспокоит отсутствие какого-либо признания своих ошибок или изменений в стратегии для адаптации к новым реалиям на поле боя. Несмотря на высокие потери и другие ошеломляющие убытки, основные цели Путина остаются неизменными.

Еще один момент — непоколебимая уверенность Путина в том, что Россия до сих пор может победить в войне на истощение. Путин неизменно придерживается мнения, что Россия сможет пережить Украину и ее западных сторонников.

По его мнению, чрезвычайно высокие потери — это цена, которую необходимо заплатить в извечной борьбе с Западом. Поскольку до сих пор давление изнутри РФ в связи с этими потерями было минимальным, Путин не видит необходимости что-то менять.

Путин уже упустил не одну возможность достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО. Отказ от предложений о переговорах, включая недавнюю отмену запланированного саммита в Будапеште, также рассматривается как хладнокровное стремление Путина сохранить свое лицо ценой тысяч жизней в неделю.

Ивашов разграничивает высококвалифицированных российских профессиональных военных и так называемую военную "элиту" Кремля. По его мнению, во главе последних стоят ничтожества, не имеющие ни малейшего представления о военном деле.

Пока такая элита находится у власти, Россия приближается к предсказанию Ивашова о том, что война закончится катастрофой.

Цену за эту катастрофу заплатят не путинские кремлевские солдатики, а профессиональные офицеры и десятки тысяч молодых российских призывников, которые будут убиты или покалечены в боях.

Об авторе

Рубен Ф. Джонсон уже 36 лет занимается анализом и подготовкой отчетов по иностранным системам вооружения, оборонным технологиям и международной политике в области экспорта оружия. Джонсон является директором Азиатского исследовательского центра при Фонде Казимира Пуласки. Пережил российское вторжение в Украину в феврале 2022 года. Много лет работал в американской оборонной промышленности аналитиком по иностранным технологиям, а затем консультантом Министерства обороны США, Министерства военно-морских сил и Министерства военно-воздушных сил, а также правительств Великобритании и Австралии.